Duljaj pred meč protiv Grafičara u Kupu: Ako ne uđemo kako treba, dobićemo dva šamara, ne jedan...

Fudbaleri Partizana će u okviru osmine finala kupa igrati protiv Grafičara na svom terenu, gde će sloviti i za ogromnog favorita, s obzirom na to da se radi o timu iz nižeg ranga, pritom, tu je i prednost domaćeg terena.

Pred ovaj meč, govorio je i Igor Duljaj, trener Partizana, koji je upravo obazriv zbog činjenice da se radi o ekipi koja dolazi iz nižeg ranga.

On kaže da i uprkos tome, Grafičar ima dosta kvaliteta.

- Svaka je važna, tako i ova sutrašnja protiv Grafičara, bez obzira na to što je to tim iz Prve lige, ukoliko ne shvatimo ozbiljno tu utakmicu, nemamo šta da tražimo. Mlada ekipa koja je dosta agresivna, imaju veliki motiv da igraju protiv Partizana, ukoliko ne budemo imali ozbiljan pristup, imaćemo problema. Izbacili su Spartak iz Subotice, imaju tri pobede u poslednjih mesec dana, imaju oscilacije, što je normalno za takvu ekipu. Izgubili su u poslednjem minutu u Leskovcu od Dubočice, od ekipe koja želi u Superligu Srbije, opet se koncentrišem na našu ekipu, opet čekam, vidite kakvi su vremenski uslovi, da vidim da li će svi biti zdravi za sutrašnju utakmicu.

Pričao je potom Duljaj i o motivima, te da ima i iskustva kada su ovakve utakmice u pitanju.

- Motiv imaju i oni i mi, pogotovo njihovi igrači koji su mladi i koji žele da se dokažu protiv Partizana, što je legitimno i što me raduje, samim tim, od igrača ću tražiti da budu skoncentrisani, da ozbiljno, koliko god to teško izgleda, znam, igrao sam Kup utakmice gde sam ispadao od ekipa koje su po snazi slabiji od Partizana, tako da... Ima mnogo primera u prošlosti, ako ne uđete onako kako bi trebalo, dobićete dva šamara, ne jedan, nego dva. Maksimalno moramo da uđemo u utakmicu i to je ono što ću tražiti od svakog pojedinca, to jeste, od celog tima koji bude izašao na teren.

Fudbaleri Partizana će nakon toga igrati i u prvenstvu protiv Radničkog u Nišu, a Igor Duljaj je najavio i neke rotacije.

- Biće par izmena, Nikolić se vratio treninzima, imao je blagu upalu pluća koja nije bila nimalo naivna, on je takav i igrao poslednju utakmicu protiv TSC-a, Severina je počeo da trenira, shodno tome, napraviću par izmena u ekipi, videćemo opet. Čekam da se završi današnji trening, kao što ste videli, sneg je počeo, teren nije onakav kako treba da bude, znam da se u prošlosti neko povredi na treningu. Da završimo trening, pa da maksimalno izađemo na utakmicu. Naš teren, odličan teren, ne verujem da će biti publike jer ljudi rade, ali ko bude došao, on je dobrodošao.

Dok, otkrio je i da će biti mladih igrača.

- Biće par mlađih igrača u sastavu, mogu da kažem da će sutra igrati Trifunović, Jovanović je tu iz omladinaca i biće u protokolu, u zavisnosti od rezultata videćemo da li će imati priliku da se pokaže u prvom timu.

Kada je reč o Grafičaru, Duljaj je izdvojio nekoliko fudbalera.

- Tu su Ćurčić, Ajdar, Maksimović, to je ekipa koja kad ste mladi, onda imate energije, možete mnogo toga pokazati, oni su kao ekipa agresivni i ono što je kod njih najveći motiv jeste to što igraju protiv Partizana i žele da se pokažu u najboljem svetlu.

Na kraju, pomenuo je upravo i taj Niš.

- Da ne preskačemo Grafičar, najvažniji je Grafičar, ali malo u podsvesti je ono što me brine, jesu uslovi za igru, ništa više neću reći. Prvo Grafičar, pa ćemo pričati o Radničkom iz Niša.