To može samo Žoze Murinjo: Zid ćutanja i potez sa skupljačem lopti o kojem priča Italija

Roma je remizirala 1:1 sa Fjorentinom na Olimpiku i iz tabora Žozea Murinja imali su razloga za bes. Meč su završili sa dva igrača manje zbog crvenih kartona Nikole Zalevskog i Romelua Lukakua, ali se Portugalac odlučio na nesvakidašnji potez.

Nije hteo da isproziva sudiju Antonija Rapuana, što po običaju radi, već se Murinjo odlučio za zid ćutanja. U miks zoni prošao je pored kamera televizije DAZN kao da ne postoje i izbegao davanje izjava što je praksa u Seriji A.

Iz Rome su objasnili da taj potez nije zvanično odbijanje medija, ali ništa više od toga nisu obrazložili. Jasno je, Murinjo nije hteo da priča o arbitrima kao što je to činio ranije i imao sastanke sa italijanskim tužiocem za kazne Đuzepeom Čineom, kao kada je udario na sudiju Matea Marsenara posle Sasuola.

Meč je obeležio i potez Murinja da u finišu skupljaču lopti da papirić sa taktičkim istrukcijama da preda golmanu Rauiju Patrisiju, što je dečak odneo do njega i tako preneo ideje trenera.

Roma down to 9 men at home, needing to hold the score to remain in the top 4.



The cameras catch Mourinho making one of his notes, which he gives to a ball boy and asks him to give it to Rui Patrício.



Fantastic image.pic.twitter.com/4jy2W6Y3JA