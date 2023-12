DULJAJ ZABRINUT: Biće izuzetno teško na 'Čairu'

Fudbaleri Radničkog u Nišu dočekuju ekipu Partizana u okviru 17. kola Mocart bet Superlige Srbije. Ekipi iz Humske potrebna je pobeda na Čairu kako bi se održao na prvoj poziciji na tabeli, dok Nišlije jure prekid posta - 390 minuta bez postignutog gola.

Crno-beli su nakon ubedljivog poraza u Humskoj od TSC-a (4:0), dobili Vojvodinu sa 3:1, a nakon toga u Kupu Srbije nakon velike drame i boljeg izvođenja penala četa Igora Duljaja slavila je 5:4 protiv Grafičara (1:1) tokom 90 minuta igre.

Radnički je bez pobede i još bitnije postignutog gola u protekle tri utakmice. Nišlije su na Čairu poražćene od Čukaričkog 2:0, potom i TSC-a 1:0, a u Kupu Srbije doživeli su totalni debakl od Crvene zvezde koja je slavila 5:0, a svi golovi bili su postignuti u prvom poluvremenu.

"Parni valjak" je apsolutni favorit u ovom meču, jer je u prethodnih pet kola zabeležio četiri trijumfa i poraz, dok je Radnički upisao četiri poraza uz jedan remi. Ono što treba istaći jeste da je Partizan dobio 13 duela u prvenstvu od poslednjih 14 odigranih.

Stadion Čair važi za jedan od najlošijih terena, a nema sumnje da će loša travnata podloga zadavati glavobolje i jednom i drugom timu pa će u prednosti biti tim koji se prvi aklimatizuje na uslove.

"Real sa Nišave" nedavno je promenio i trenera, te je Nikolu Trajkovića, na klupi zamenio Slavoljub Đorđević, koji još uvek traži formu i sistem u kome bi aktuelni igrački kadar zaigrao na svom maksimumu.

Kadrovska situacija u ekipi Radničkog nešto je bolja nego pred meč sa Crvenom zvezdom, Vanja Ilić je u Kupu Srbije "odradio" crveni karton, ali je nekoliko igrača bolesno i neizvestan je njihov nastup. Dragan Rosić vuče prehladu, zbog koje je propustio meč sa Zvezdom, Pavle Ivelja i Filip Frej povredili su palac noge, dok Nikolu Vlajkovića muči išijadikus, otkrio je trener Nišlija Slavoljub Đorđević na konferenciji za medije.

On je pritom dodao da ima recept za pobedu nad Partizanom:

- Ako mi ponovimo igru kao protiv TSC-a, sigurno je da možemo do pozitivnog skora. To nam je parametar kako treba da igramo, ja tražim od igrača da to ponove. Ne može ništa preko noći, ja sam samo tri nedelje ovde, jako je teško podizati ekipu uz ovakav raspored. Za rivale imamo ekipe koje svaku grešku kažnjavaju, mi smo od TSC-a iz najmanje greške primili gol i izgubili utakmicu.

Svestan je i Duljaj da u Nišu neće biti nimalo lako.

- Za nas je svaka utakmica najteža i najvažnija. Posebno ova utakmica koja će se sutra odigrati u Nišu. Znamo da je teren veoma loš. Verujem da je i mom prijatelju i kolegi Đorđeviću isto neprijatno da izađemo da igramo po onako lošem terenu. Nadam se da se naši sportski prijatelji iz Niša neće naljutiti. Međutim, to će nam biti najveći problem. Kako za njih, tako za nas, da se igra fudbal po lošem terenu. Vidim da nema niko da zaštiti kolege koji su rekli da u decembru ne može da se igra fudbal. Kada su to rekli, nisu mislili da ne može na -12 da se igra, već tereni nisu takvi da na njima može da se igra. Ako je teren dobar, ako ima grejače, hibrid, nije problem da se igra. Ali, ako nema potrebne uslove, kako ćemo i mi i Radnički da pokažemo dobar fudbal?. Teško, poručio je Duljaj

Iako na svom Čairu Radnički ove sezone ne prima više od dva pogodka, u susretima sa crno-belima često su navijači viđali goleade.