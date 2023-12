ŽESTOKI SUKOBI U GRČKOJ! Huligan RAKETOM pogodio policajca koji se nalazi u TEŠKOM STANJU! TSC čeka odluku: U Pireju BEZ PUBLIKE?

Huligani su napravili novi haos u Grčkoj, a ovog puta je glavni akter bio 18-godišnji navijač Olimpijakosa koji je raketom u butinu pogodio policajca pred odbojkaški derbi koji je njegov tim trebalo da odigra protiv Panatinaikosa.

Nesrećnom 31-godišnjem policajcu se bore za život, a poslednji u nizu velikih incidenata huligana doveo je do hitne reakcije tamošnje Vlade koja je donela predlog da do kraja sezone svi mečevi u Grčkoj budu odigrani bez prisustva publike.

Sve ovo prati i TSC koji u četvrtak od 21 čas gostuje Olimpijakosu u Pireju u meču poslednje runde grupne faze Lige Evrope. UEFA je obavestila klub iz Bačke Topole da publike u Pireju možda neće biti, a konačna odluka biće poznata uskoro.

🌐 Maccabi Haifa, Baka Topola & Helsinki were informed by UEFA about the possibility that the matches in Greece might be played behind closed doors after recent incidents. All 3 are due to play Panathinaikos, Olympiakos & PAOK respectively#UEFA | #UEL | #UECL pic.twitter.com/CZXBZ3qujo