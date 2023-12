VELIKA VEST: Zlatan Ibrahimović se ponovo vratio u Milan!

Nekadašnji fudbaler i jedan od najboljih napadača u istoriji, Zlatan Ibrahimović, odlučio je da se vrati u Milan po treći put u svojoj karijeri!

Ovoga puta, Ibrahimović se ne vraća kao fudbaler, već kao deo stručnog štaba ovog kluba, jer će raditi kao savetnik u Upravnom odboru kluba.

- Moja ljubav prema Rosonerima nikad neće prestati. Prilika da budem deo budućnosti na smislen način je nešto o čemu sam mogao samo da sanjam. Zahvalan sam Džeriju Kardinaleu što me je pozvao da se vratim. Dugo sam razmišljao o prvim koracima svoje karijere posle fudbala, i nisam mogao biti uzbuđeniji što ću započeti ovo putovanje kao član RedBirda i Milana. Za mene i moju porodicu ovo je zaista povratak kući - emotivan je bio Ibra.

Inače, on bi trebalo da pomogne klubu ponovo, te da kao savetnik doprinese boljitku rezultata, koji su u značajnom padu u poslednje vreme.

❗ OFFICIAL: Zlatan Ibrahimovic returns to #ACMilan as a Senior Advisor to RedBird Capital Partners



