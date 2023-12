ERDOGAN UKINUO FUDBAL U TURSKOJ! Bogataš pretukao sudiju, usledila žestoka reakcija države

Nemile scene viđene su u ponedeljak veče u Turskoj, odmah po završetku meča između Ankaragučua i Rizespora, inače klubova koji su članovi Superlige u ovoj zemlji.

Domaća ekipa je vodila od 14. minuta, kada je Morutan doneo Ankaragučuu prednost, a samo četiri minuta pre toga im je poništen gol nakon asistencije VAR-a. Ostao je domaćin i sa igračem manje, nakon što je Sov isključen zbog dva žuta kartona u 50. minutu meča, što su gosti iskoristili i preko Gaiča u 97. stigli do velikog boda.

Međutim, ono što je usledilo, dugo nije viđeno u profesionalnom fudbalu. Baškani Faruk Koča, predsednik domaćeg tima, napao je glavnog arbitra i udario ga pesnicom u glavu. Koča je, očigledno nezadovoljan, uleteo na teren i dva puta udario sudiju Halila Melera koji je odmah pao.

Haos se nastavio i posle napada predsednika Ankaragučia, usledila je velika gužva na sredini terena, a u jednom trenutku je i Melerov pomoćnik napadnut, a ostao je na travi, gde su ga šutirali članovi domaćeg tima. Nije poznat šta je razlog ovako žestokog napada na sudiju, ali je činjenica da Koču čeka ozbiljna kazna, a možda i doživotna suspenzija iz fudbala.

Turkish President Erdogan condemns attack on referee Halil Umut Meler after football match between MKE Ankaragucu and Caykur Rizespor clubs, wishing him a speedy recovery and warning "We will never allow violence to take place in Turkish sports" pic.twitter.com/FGzq9EUrwv