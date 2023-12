ITALIJA U SUZAMA: Preminuo bivši prvak Evrope

Antonio Julijano, prvake Evrope sa Italijom 1968. godine, preminuo je danas u Napulju u 80. godini, potvrdio je njegov bivši klub Napoli na zvaničnom sajtu.

Juliano je je igrao za Napoli od 1962. do 1978. godine, i na 394 utakmice za klub sa juga Italije je postigao 26 golova.

Za selekciju Italije odigrao je 18 utakmica, a sa reprezentacijom je osvojio Evropsko prvenstvo 1968. i srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu 1970. godine.

Nakon igračke karijere radio je kao sportski direktor Napolija i bio je jedan od glavnih ljudi za dovođenje Dijega Maradone.

È una delle giornate più brutte della storia del Napoli e dei suoi tifosi. Si è spento Antonio Juliano, che per due decenni è stato “il Napoli”.

Per coloro che non lo abbiano conosciuto vale la pena farsi raccontare chi sia stato e cosa abbia rappresentato per la nostra città.… pic.twitter.com/BgKD5TcYp2