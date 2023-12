LUDA UTAKMICA NA MARAKANI! Crveno-beli namučili šampiona Evrope, Siti video odličnu Zvezdu

Fudbaleri Crvene zvezde dočekali su Mančester siti u poslednjem kolu grupe "G" Lige šampiona. Aktuelni šampion Evrope slavio je 2:3 (0:1)

Iako je meč bio bez rezultatskog značaja - Siti je prvi, a Zvezda bez šanse da ostane u Evropi na proleće, gledali su navijači uzbudljivu igru. Pep Gvardiola izveo je kombinovani sastav, ali ni to nije bilo dovoljno domaćima da pobede.

Iako je na momente Crvena zvezda bila ravnopravan rival, uz veliku šansu Koste Nedeljkovića, jedini gol u prvom poluvremenu postigao je Mika Hamilton, izdanak omladinske škole Mančestera, koji je ujedno i debitovao upravo protiv Crvene zvezde.

Sve je krenulo od golmana Stefana Ortege koji je uposlio Džeka Griliša na levoj strani, a završilo se udarcem Hamiltona iskosa, a ruku na srce, mogao je golman Zvezde Omri Glazer bolje da reaguje.

Znatno je bolje zaigrala Zvezda u nastavku. Već nakon pet minuta igre imali su domaći dve velike šanse da izjednače. Bukari je pretio izbliza, a Kanga iz daljine, na velikom ispitu našao se golman Sitija.

Promašene prilike kaznio je u 62. minutu Oskar Bob. Prošetao se mladi fudbaler Sitija kroz odbranu Zvezde, te plasirao loptu u dalji ugao domaćih za 2:0.

Samo osam minuta kasnije Jovan Mijatović je mogao do svog prvenca u Ligi šampiona, izašao je pred Stefana Ortegu, pogodio stativu.

Nije tu bio kraj uzbuđenjima. In-Bom Hvang je dao nadu domaćima i oduševio navijače. Oduzeo je loptu rivalu, izašao pred gol Stefana Ortege, i nakon prvenca u Superligi upisao i prvenac u Ligi šampiona - 1:2.

Svu nadu ugasio je Zvezdi Kalvin Filips sa "bele tačke". Naser Điga oborio je Hamiltona u šesnaestercu, a Filips nije propustio priliku uveća prednost šampiona Evrope. Ipak, dramu u meč uneo je u prvom minutu nadoknade Aleksandar Katai, odlično je glavom reagovao na proigravanje Hvanga za 2:3.

ZVEZDA - SITI 2:3 (0:1)

(Hvang 76', Katai 90+1' - Hamilton 20', Bob 62', Filips 85'pen)

90+1' GOL! Katai odličan na proigravanje Hvanga. Uneo je vezista Zvezde dramu u završnici meča.

90' Pet minuta nadoknade.

87' Kakva šansa za Zvezdu. Mijatović je sa tri metara pogodio stativu, a olakšavajuća okolnost jeste ofsajd Kataija.

85' Điga je oborio Hamiltona u šesnaestercu. Penal za goste. Glazer je naspram sebe imao Filipsa, bio je precizan igrač Sitija.

82' Mateus Nunez ustupa mesto na terenu Bernardu Silvi.

78' Kabić je zamenio Nedeljkovića. Foden odmah potom imao dobru priliku, šutirao je preko gola.

76' GOL! Oduzeo je Hvang loptu, a potom krenuo ka golu Ortege, nakon gola u Superligi, upisao je i prvenac u Ligi šampiona.

75' Mohamadu Susoho je zamenio na terenu Matea Kovačića.

70' - Au, velika šansa Zvezde! Mijatović je imao veliku šansu, izašao je pred golmana gostiju, šutirao, pogodio stativu!

68' Mijatović je imao previše prostora, šutirao je iz daljine, kraj stative.

66' Žuti karton dobio je Srđan Mijailović.

62' GOL! Oskar Bob je sve sam uradio, prošetao se kroz šesnaesterac domaćih, poslao loptu u dalji ugao Glazera.

55' Oduzeo je Olajinka loptu igraču Sitija, Filips je bio u padu pre nego što mu je prišao igrač Zvezde, dobio je Siti faul. Ušao je Katai mesto Kange, Mijatović mesto Endiajea, Vladimir Lučić mesto Olajinke.

51' Nova velika šansa za Zvezdu! Bukari je izbliza šutirao, brani Stefan Ortega, potom Kanga iz daljine šutira - korner.

47' Hamilton je umalo došao do drugog gola. Blizu stative prošla je njegova lopta.

KRAJ POLUVREMENA 0:1

45' Minut je produžen meč.

43' Opasan napad Sitija. Griliš je izvukao loptu iz gol auta, poslao na drugu stranu, ona je stigla do Boba, koji je za sekund zakasnio da je pošalje u mrežu Glazera.

39' Džek Griliš je iskosa šutirao, dobro reaguje u odbrani Điga.

36' Sve urade crveno-beli dobro sve do završnice. Krenuo je sada Endiaje u napad, dobro primio loptu, poslao do Bukarija koji je prjako poslao loptu napred.

30' Usledila je kontra Bukarija, pokušao je da proigra Olajinku, ali ispred je loptu pokupio Stefan Ortega.

29' Griliš je pokušao da proigra Hamiltona, Olajinka šalje u korner. Nunjez je šutirao iskosa, brani Glazer, nastavio se pritisak gostiju. Ponovo dobra odbrana Zvezde.

27' Au, kakav napad Zvezde. Kanga je pustio Nedeljkoviću, on lažnjakom namestio na levu nogu i šutnuo tik iznad prečke Sitija, velika šansa za Zvezdu!

25' Điga je odlično reagovao u odbrani, preneo loptu na drugu stranu, napad Zvezde Bukari je mogao da šutne, proigrao je Nedeljkovića, samo aut.

20' GOL! Hamilton se našao na ivici ofsajda po desnoj strnai, ipak uspeo je da se nađe u dozvoljenoj poziciji, te je iskosa matirao Glazera za 1:0

17' Ponovo je Hvang bio u glavnoj ulozi, oduzeo je loptu pred svojim šesnaestercem, proigrao Bukarija, ali golman Sitija bio je brži.

16' Hvang je pretio po levoj strani, pokušao da proigra Kangu, neuspešno.

8' Mirna igra za sada. Prepustila je Zvezda inicijativu rivalu, čeka šansu iz kontri, odlično se crveno-beli brane za sada.

1' Počela je utakmica na stadionu Rajko Mitić.

18.35 - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ušao je na stadion Rajko Mitić.

18.17 - Fudbaleri Mančester sitija izašli su na teren, propraćeni zvižducima sa tribina.

17.40 - Fudbaleri Mančester sitija stigli su na Marakanu, a poseban utisak na njih ostavio je poznati tunel na stadionu Crvene zvezde.

17.37 - U toku dana oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je poručio da će prisustvovati meču zajedno sa prvim čovekom Mančester sitija.

17.35 - Poznati su sastavi za meč.

Crvena zvezda – Mančester siti

Stadion: Rajko Mitić, Srbija. Sudija: A. Agajev.

Crvena zvezda: Glazer, Nedeljković, Điga, Spajić, Mijailović, Dragović, Hvang, Kanga, Bukari, Olajinka, Endiaje. Trener: Barak Bahar.

Mančester siti: Ortega, Luis, Stouns, Akandži, Gomez, Filips, Kovačić, Nunjes, Bob, Griliš, Hamilton. Trener: Pep Gvardiola.

