UŽIVO! ZVEZDA - SITI: Spektakl na 'Marakani', predsednik Vučić stigao na stadion

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u poslednjem kolu "G" grupe Mančester siti na stadionu Rajko Mitić.

ZVEZDA - SITI - 0:0

8' Mirna igra za sada. Prepustila je Zvezda inicijativu rivalu, čeka šansu iz kontri, odlično se crveno-beli brane za sada.

1' Počela je utakmica na stadionu Rajko Mitić.

18.35 - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ušao je na stadion Rajko Mitić.

18.17 - Fudbaleri Mančester sitija izašli su na teren, propraćeni zvižducima sa tribina.

17.40 - Fudbaleri Mančester sitija stigli su na Marakanu, a poseban utisak na njih ostavio je poznati tunel na stadionu Crvene zvezde.

17.37 - U toku dana oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je poručio da će prisustvovati meču zajedno sa prvim čovekom Mančester sitija.

17.35 - Poznati su sastavi za meč.

Crvena zvezda – Mančester siti

Stadion: Rajko Mitić, Srbija. Sudija: A. Agajev.

Crvena zvezda: Glazer, Nedeljković, Điga, Spajić, Mijailović, Dragović, Hvang, Kanga, Bukari, Olajinka, Endiaje. Trener: Barak Bahar.

Mančester siti: Ortega, Luis, Stouns, Akandži, Gomez, Filips, Kovačić, Nunjes, Bob, Griliš, Hamilton. Trener: Pep Gvardiola.

