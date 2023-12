Igor Duljaj o suđenju u Nišu: Ne komentarišem ih, ali, ne smeš da se smeješ Partizanu u lice!

Fudbaleri Partizana su pretrpeli veoma nezgodan poraz od Radničkog iz Niša na jugu Srbije, gde je domaćin slavio sa 2:1, ali, već crno-bele očekuje i novi duel u domaćem prvenstvu, gde će igrati protiv drugog Radničkog, onog iz Kragujevca - subota, 16. decembar, 18.30.

Pred utakmica sa Kragujevčanima, trener Partizana, Igor Duljaj, izneo je svoja očekivanja, a jedno od pitanja je bilo vezano i za sudijske odluke u Nišu.

Duljaj je rekao da mu se svidelo to što je video, ali, da neće o sudijama.

- Iskren da budem, meni se svidela reakcija igrača u svlačionici. Nisu bili ravnodušni što smo izgubili utakmicu. Ja moram da kažem da je moj stav uvek bio i ostaće, da neću da komentarišem suđenje. Jedino što mi se nije svidelo jeste da ne smeš da se smeješ igraču Partizana, jer ne smeješ se samo igraču, nego i Partizanu, smeješ se ljudima koji su došli da bodre svoj tim. To uopšte nije lepo, i svako može da greši, i mi im svašta kažemo, ali ne smejmo se nikome. Partizan ima mnogo simpatizera, možda i preko 40 odsto, i njima se smeješ u lice, tako da to nije lepo. Nije nas uzdrmalo, i to ćemo pokazati sutra - kaže Duljaj, koji je potom nastavio.

- Među sudijama imam dosta prijatelja, i oni mnogi rade častan i pošten posao, izuzetno težak i stresan posao. Nije ni njima lako, ali smejanje nekome u lice nije prijatno i nije lepo. Svako može da pogreši, uputim i ja nekada nažalost neku ružnu reč, a najgrublja koju sam mu rekao jeste da si loš čovek. Mi smo sportisti, uvek kada izgubimo, barem ja, pružim ruku,. čestitam kolegi, i ono što težim jeste da svi imaju ravnopravan odnos.