Lazetić: Moramo da budemo perfektni ako želimo dobar rezultat protiv Javora

Trener fudbalera TSC-a Žarko Lazetić izjavio je danas da je njegova ekipa uradila dobre stvari u dosadašnjem delu prvenstva, i da je na dobrom putu da i sledeće godine izbori plasman u evropska takmičenja.

Lazetić je naglasio da njegova ekipa ni u jednom momentu nije gubila fokus sa prvenstvenih utakmica i čestitao igračima što će predstojeću pauzu provesti kao trećeplasirani na tabeli.

"Pozicija na kojoj smo je dokaz koliko smo bili fokusirani i koliko smo napredovali kao tim. U ovoj polusezoni smo već odigrali 26 utakmica, a do kraja će ih biti 28, a to čini gotovo dve trećine ukupnih prošlogodišnjih duela koje smo imali. Pre svega, to je bilo mentalno naporno za igrače koji se sa takvim tempom do sada nisu sretali. Ovo što smo do sada uradili u prvenstvu je izuzetno dobro i na putu smo da i sledeće godine izborimo Evropu", rekao je Lazetić, preneo je zvanični sajt kluba.

TSC je takmičenje u Ligi Evrope završio na poslednjem mestu na tabeli sa jednim bodom.

"Evropski san je završen, iza nas je velika škola i iskustvo. Nismo igrali revijalne utakmice, takmičili smo se u borili. Nakon ove preostale dve uradićemo kompletnu analizu i evropskih i domaćih mečeva. Stručni štab je izvukao mnogo pouka, kao i igrači, tako da ćemo kada nam se sve bude sleglo biti u celini bolji", dodao je trener ekipe iz Bačke Topole.

Fudbaleri TSC-a sutra od 16 časova dočekuju ekipu Javora iz Ivanjice u 19. kolu Superlige Srbije.

"Sada nam je jasno da u prvenstvu moramo biti perfektni ako želimo dobar rezultat. Sezona se uskoro prekida i prija nam što sa ovakve pozicije pripremamo za njen nastavak. Ima još mnogo bodova u igri i želimo što više pobeda, počev od Javora, jer je ta utakmica samo jedan od koraka ka novom cilju koji imamo pred sobom. Nema opuštanja, ujedinjeni smo kao tim i to ćemo pokazati i u narednim duelima", naveo je Lazetić.

On je dodao da je Javor jedan od najnezgodnijih protivnika u ovom delu sezone.

"Moćna su ekipa dobra u tranzicijama, mi smo u dobrom momentu i formi i spremni smo, iako uvek ima nekih problema, bolesnih ili povređenih igrača. Videćemo da li će Jovanović i Antonić biti spremni za predstojeći meč. Cvetinović i Đorđević sigurno neće igrati, a na lekarima je da procene za ostale. Svakako ćemo izvesti najbolji mogući tim protiv Javora i svi koji budu na terenu daće sve od sebe da pred svojom publikom pobedimo", zaključio je Lazetić.