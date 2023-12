Francuski fudbaler Rafael Varan želi da ostane u Mančester junajtedu

Fudbaler Mančester junajteda Francuz Rafael Varan želi da produži ugovor sa engleskim klubom na još jednu sezonu, prenose danas britanski mediji.

Varan (30) je ove sezone odigrao 14 mečeva za Mančester junajted, a uglavnom je u igru ulazio sa klupe za rezervne fudbalere, pošto je izgubio mesto u startnoj postavi.

Francuski fudbaler je u klub sa Old traforda stigao 2021. godine iz Reala. On je tada potpisao trogodišnji ugovor sa Mančester junajtedom uz mogućnost produženja na još jednu sezonu.

Britanski mediji su prethodnih nedelja preneli da rukovodstvo Mančester junajteda ne želi da aktivira klauzulu iz ugovora o produženju saradnje sa francuskim fudbalerom. Varan bi u tom slučaju mogao kao slobodan igrač da napusti klub na kraju sezone.



Međutim, Varan se nada da će uspeti da ubedi čelnike "crvenih đavola" da ostane na Old trafordu do juna 2025. godine.



Varan je za reprezentaciju Francuske od 2013. do 2022. odigrao 93 meča i postigao pet golova, a od nacionalnog tima "trikolora" se oprostio početkom ove godine.