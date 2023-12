Partizan oslabljen u derbiju sa Zvezdom! Fale Grobari na jugu, ali i pokoji igrač!

Fudbaleri Partizana protiv Crvene zvezde neće imati podršku Grobara sa juga, što se već znalo. Njihov bojkot na utakmicama u Humskoj na snazi je od početka sezone.

- Navijači su znali da nam pomognu da slomimo protivnika posle 60. ili 70. minuta. Žao nam je što ih neće biti na jugu, ali smo radosni što ćemo ih videti na ostalim tribinama - rekao je kapiten Svetozar Marković u najavi 171. "večitog derbija" koji je na programu sutra od 18 časova.

- Svaki igrač jedva čeka derbi, to je najlepša utakmica. Biće odličan meč u kome ćemo moći da uživamo. To što u poslednje vreme primamo dosta golova pripisujem padu koncentracije. Nekoliko poslednjih mečeva kod kuće smo loše ulazili, gubili do 15. minuta. Dosta puta smo se vraćali, što znači da imamo karakter i kvalitet, ali nije moguće uvek se vratiti - kazao je Marković kome će nedostajati podrška sa juga.

A njegov šef, Igor Duljaj će imati problema sa sastavljanjem tima.

- Kanute od tog meča na Čairu nije u trenažnom procesu. Jutros su se još dvojica igrača javila da imaju povišenu temperaturu. Normalno za ovo doba, ne znam da li će uspeti da se oporave. Obavestili su i lekara, nisu u mogućnosti da treniraju. A meni ne pada napamet da teram igrače da dolaze na trening pod temperaturom - objasnio je Duljaj.