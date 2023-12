Grizman: Čast je deliti rekord sa Luisom Aragonesom

Fudbaler Atletika Antoan Grizman izjavio je da mu je čast da deli rekord po broju postignutih golova u dresu madridskog kluba sa legendarnim Luisom Aragonesom, prenose španski mediji.

Grizman je na sinoćnjem meču protiv Hetafea (3:3) postigao dva gola za svoj tim u meču 18. kolu La Lige. On je postigao 173 gola u svim takmičenjima u dresu Atletika i na vrhu najboljih strelaca u istoriji madridskog kluba se izjednačio sa Luisom Aragonesom.

- Ovo je posebna noć sa puno emocija i ponosa, ali nikada neću da budem legenda Atletika kao što je Aragones. Atletiko je Aragones, ovaj klub su njegove fraze, njegova filozofija, njegov rad... Čast je deliti rekord sa njim - rekao je Grizman, prenosi RMC sport.

Aragones je igrao za Atletiko od 1964. do 1974. godine, a za to vreme je postigao 173 gola. On je preminuo prvog februara 2014. godine.

Grizman (32) je igrao za Atletiko od 2014. do 2019. godine, a u madridski klub se vratio 2021.