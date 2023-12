ČUVENI FUDBALER IZBODEN NOŽEM - Poznati napadač završio u bolnici

Poznati argentinski bivši fudbaler Ezekijel Laveci izboden je u Urugvaju i trenutno se nalazi u bolnici.

Bivši fudbaler Napolija i Pari Sen Žermena primljen je u sredu u bolnicu u Urugvaju.

Laveci je bio na žurki u Hose Ignasiju i prema saznanjima policije je pozvao hitnu pomoć u 5 ujutru u sredu.

Izboden je posle porodične svađe koja je došla zbog novca.

Prema argentinskim medijima, u bolnicu ga je dovela devojka.

Za sada se zna da ima povrede rebara, trbušnog zida i ramena.

Navodno je Laveci izboden posle svađe i dobio je povrede rebara i trbušnog zida.

