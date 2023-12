VLADAN MILOJEVIĆ SE VRATIO NA MARAKANU: Kad god Zvezda odluči, imaće jednog čoveka koji joj nikad neće reći 'ne'!

Fudbalski klub Crvena zvezda predstavila je novog trenera dva dana posle završetka jesenjeg dela sezone.

Nakon smene Baraka Bahara zbog neuspešne sezone crveno-beli su dogovorili uslove sa Vladanom Milojevićem, povratnikom u srpski fudbal i u Ljutice Bogdana.

Milojević je predstavljen na konferenciji za medije održanoj na stadionu Rajko Mitić.

Nakon uvodne reči Zvezdana Terzića, Zvezdin "Klark Kent", je govorio o očekivanjima, obećanjima koje nije hteo da da, aktuelnom stanju u klubu, nakon jesenjeg dela sezone koji su rukovodeći ljudi, javnost i navijači, označili neuspešnom.

Koliko se promenio u odnosu na prvi mandat u Zvezdi?

- Ponosan sam na sve ono što smo napravili u prethodnom mandatu. Opet ću da ponovim, Zvezda je nešto sasvim drugačije. Samo jednu stvar sam rekao, ja mislim na poslednjoj konferenciji. Istinska želja meni je bila da kad god Zvezda odluči, uvek ima jednog čoveka kojeg mogu da okrene i koji nikad neće reći 'ne'. Nikada nisam davao obećanja, ali mogu da obećam da ću da dam sve od sebe da prezentujem klub.

O velikom broju stranaca u timu i podeli na strane i domaće igrače.

- Uvek je tako bilo i tako će i biti. Sada su pravila da može biti više stranaca. Prioritet Zvezde su bili uvek domaći igrači, imamo mlade igrače iz naše omladinske škole. Mora da se napravi dobar miks. Kroz priču se ne bih vraćao na ono što je bilo, ali mislim da neće biti nekih problema. I u drugim klubovima se dešava i zbog jezičke barijere i drugih stvari, dešava se slika koja nije baš realna. To je realnost koja će da bude i u budućnosti.

O prelaznom roku.

- Nemam listu želja, pričaću sa direktorom. Zvezda ima dobar kostur tima i dobar sastav. Vraćamo se na domaće prvenstvo i Kup, videćemo šta ćemo dalje da radimo. Nisam imao vremena da razgovaram puno o tim stvarima i ostavljamo to za ponedeljak. Uvek su prioriteti kluba da klub može da živi...

Da li je pričao sa Barakom Baharom?

- Nisam imao komunikaciju sa trenerom, ako budem imao mogućnosti saslušaću, što da ne.

Kakav je odnos sa igračima koji su igrali u Zvezdi dok je on bio trener?

- U kontaktu sam sa svim igračima, svi su mi poželeli da dođem kroz našu razmenu poruku. Svaki igrač je dobrodošao, od ponedeljka ćemo početi intezivnije da radimo. Tu je i prelazni rok, biće sigurno odlazaka i dolazaka.

Kako Milojević vidi potencijal tima i koliki je pritisak da se odbrani titula?

- Lično volim da radim pod pritiskom, meni se ne sviđa ta zona komfora. Svi mi volimo neki pritisak i izazov. Ovo je jedan izazov za nas. Kada si u Crvenoj zvezdi ambicije su najveće. Bilo kada i bilo gde. Moramo svi da verujemo i radimo u jednom pravcu. Zvezda ima dobar sastav, letos je napravljena dobra selekcija, mislim da imaju dovoljan kvalitet, najbitnije je da se oni uklope u jednu celinu. Ono što je krasilo generaciju kada sam ja bio jeste odnos između svih. Moraju da znaju gde su došli, ima puno stranih igrača i bitno je da se napravi dobar odnos, da oni upoznaju klub u koji su došli, a domaći igrači da preuzmu odgovornost za to. Drago mi je što je Crvena zvezda došla do mogućnosti da odradi takav prelazni rok.

O porazu u 171. večitom derbiju.

- Ne bih puno da komentarišem. Možemo da pričano šta hoćemo, ali rezultat je merilo svega, bilo je dobrih stvari i ne treba se osvrtati. Za mene ne postoji juče, mislim da je rano da mogu bilo kakvu analizu da kažem. Zbog obaveza neke utakmice nisam ni gledao. To sve stoji iza nas. Što se tiče derbija, jako je bitna utakmica. Zvezda je imala šanse, došao je poraz, ali nije smak sveta, ima još dosta utakmica.

Mišljenje o stanju u klubu.

- Ima puno stvari koje od ponedeljka treba detaljnije da pogledamo. Zvezda je na dobrom putu, ovo je nešto impozantno što je urađeno i ostvareno u poslednjih nekoliko godina. Ima puno stvari koje ćemo probati da ispravimo, ne treba ni govoriti da gospodin Bahar nije dosta stvario kako treba. U fudbalu je to tako, mislim da je rano da bih bilo šta mogao da kažem. Benefit i zlato su mladi igrači koji su dobili šansu u Ligi šampiona. Zvezda je uvek imala dosta mladih igrača i treba im davati šansu.

Milojević se obratio prvi put nakon što je potpisao ugovor.

- Mogu da kažem da, onog trenutka kad sam odlazio, a znao sam negde u nekim razmišljanjima, neko sam ko je sa 16 godina došao iz malog mesta i Zvezda mnogo znači za mene i porodicu. Uvek je bilo to pitanje u meni koliko i šta je to što ja mogu Zvezdi da vratim... Otišao sam u trenutku kada smo napravili dobre rezultate i rekao sam da uvek Crvena zvezda može na mene da računa. Nije bio nijedan momenat razmišljanja. Dobro me znate, moja obećanja rezultata bila bi nezahvalna, ali uradiću sve sa stručnim štabom i ljudima koji su sa mnom, da nastavimo putem kojim je klub krenuo pre par godina. Nadam se da ćemo da završimo takmičarsku godinu u skladu sa ambicijama.

Prve reči Zvezdana Terzića.

- Šta reći o Vladanu Milojeviću, znate sve što bih vam rekao. Dete Zvezde, prošao je kroz mlađe selekcije, tvorac je najvećih uspeha u poslednjem periodu. Potpisujemo ugovor na dve i po godine.

Vladan Milojević je Zvezdu, sa velikim uspehom, vodio od leta 2017, do zime 2019. godine. Milojević je sa Zvezdom osvojio dve titule prvaka i jedan trofej Kupa Srbije. Klub je vratio u Evropu, prvo u Ligu Evrope, a potom i u Ligu šampiona. Neposredno pred zvanično predstavljanje, aktuelni šampion Srbije je najavio povratak trenera poznatog kao Zvezdinog Klarka Kenta.