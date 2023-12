SJAJNI LUKA JOVIĆ - Srbin iščupao bod za Milan u 90. minutu!

Fudbaleri Milana i Salernitane odigrali su nerešeno 2:2 u meču 17. kola italijanske Serije A.

Srpski fudbaler Luka Jović strelac je drugog i izjednačujućeg pogotka za Milan i to u 90. minutu!

Jović je ušao u igru u 70. minutu, a u finišu meča je posle asistencije Žirua iz voleja zatresao mrežu i iščupao važan bod za svoj tim.

Strelci za Salernitanu bili su Federiko Fazio u 42. i Antonio Kandreva u 63. minutu.

Golove za MIlan postigli su Fikajo Tomori u 17. i srpski reprezentativac Luka Jović u 90. minutu.

Milan je treći sa 33 poena, a Salernitana je na poslednjem, 20. mestu sa osam bodova.

U narednom kolu, Salernitana će gostovati Veroni, dok će Milan dočekati Sasuolo.

Mr volley himself, with a key goal. Luka Jović!



Should've had one more earlier, but he made up for it here.



Pioli doing everything he can to let him cool off, btw.https://t.co/XLNyMqQehH