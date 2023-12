PRVAK ITALIJE UŠAO U TRKU ZA SRPSKOG REPREZENTATIVCA! Drama oko veziste! Propao transfer u Inter, Juventus je prva opcija, ali...

Aktuelni šampion Italije, Napoli, zainteresovan je za dovođenje srpskog reprezentativca, Lazara Samardžića.

Letos je Samardžiću u poslednjem trenutku propao transfer u Inter, pa on i dalje igra za Udineze, ali izvesno je da će uskoro doći do odlaska iz ovog kluba.

Mladi fudbaler je meta Juventusa koji već neko vreme prati situaciju oko njega.

Zbog toga su šanse Napolija nešto manje, ali i dalje realne, prenosi "Kalčomerkato".

Ove sezone je upravo protiv prvaka Samardžič postigao gol koji bi mogao da se nađe među kandidatima za najlepši u sezoni.

Transfer Eljifa Elmasa u Lajpcig za 25 miliona evra blizu je ostvarenja, a čini se da će Piotr Zijelinski napustiti Napulj i kao slobodan igrač pojačati Inter.

This is the goal Samardzic scored yesterday 🤤

Lazar’s father has blood on his hands . pic.twitter.com/CXt4D1q0C8