ENGLEZI TERAJU NEKAD VELIKOG TALENTA: Predviđala mu se sjajna karijera u Realu, sada ga niko ne želi!

Došao je letos u Mančester junajted kao neko ko bi mogao da reši probleme na bekovskim pozicijama, a u januaru odlazi sa svega jedanaest nastupa. Serhio Regilon definitivno nije bio prava opcija za Erika Ten Haga, pa je prema informacijama Dejvida Ornstajna on će se vratiti u matični Totenhem.

Tu nije kraj peripetijama, pošto ni Sparsi ne vide mesto na kom bi mogli da uklope Španca, pa je već ponuđen timovima koji su se ranije raspitivali.

Nova pozajmica je sasvim realna opcija, a navodno je Borusija Dortmund i dalje zainteresovana kao tokom prethodne zime, baš kao i nekoliko klubova iz Premijer lige. Međutim pitanje je ko je spreman da preuzme njegovu platu.

Regilon je pre samo nekoliko godina važio za velikog talenta Reala, ali je nakon pozajmice u Sevilji otišao put Londona, gde je nakon dve solidne godine zbog problema sa povredom treću gledao sa tribina. To je uticalo na njegov performans kada se vratio i sada još uvek pronalazi sebe.

🚨⚪️ Sergio Reguilón, expected to leave Spurs again during the January transfer window as he wants to play regularly.



Loan options being considered; there’s interest from Premier League clubs after Borussia Dortmund added him to their list in December. Race remains open. pic.twitter.com/HPm88YVLnV