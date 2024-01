Tragedija na krstarenju koje je organizovao SLAVNI FUDBALER! Nejmar u neverici: Čovek SKOČIO SA BRODA, sumnja se da je MRTAV!

Krajem 2023. godine je zvezda Al Hilala i brazilske fudbalske reprezentacije, Nejmar, organizovao krstarenje na kom se dogodila velika tragedija.

Vloger iz Brazila, Karlos Alberto Mota Kandreva, skočio je s palube u vodu. Njegovo telo još nije nađeno, danima posle nesrećnog događaja.



"MSC Preziosa" naziv je broda koji je bio domaćin krstarenja od 26. do 29. decembra 2023. godine. Cene koje su se morale platiti za putovanje bile su između 900 i 5.700 evra.



Karlos Alberto Mota Kandreva bio je jedan od gostiju. Brazilski 32-godišnji vloger trebao je da učestvuje na raskošnoj zabavi, ali je sam sebi presudio.

Kako prenosi britanski tabloid, "The Sun", u ranim satima 30. decembra prošle godine, on je skočio preko palube broda od 18 nivoa. Sve se dešavalo pred očima njegove devojke Vitorije Barbare Momenso.

Njih dvoje su u vezi bili oko dve godine. Mlada devojka izjavila je:

- Nisam imala načina da krenem za njim. Sve se desilo veoma brzo. Bila sam šokirana, sledila sam se.

Pošto joj je ukazana medicinska pomoć na brodu, dala je izjavu brazilskoj policiji. Međutim, njegovo telo još uvek nije nađeno.

Kristijana Mota da Silva, sestra Karlosa Alberta, optužila je dotičnu devojku kako je ona kriva za sve. Kaže da joj je motiv bio samo novac njenog brata.

What's Neymar's cruisers !? — Daniel Ezeokeke (@EzeokekeDa30151) 02. јануар 2024.

- Karlos je praktično bio švorc. Potrošio sav svoj novac. Kupio je karte za ovo krstarenje jer je to bio njen san. Ona to nikada neće priznati, ali je odgovorna za sve što se dogodilo. Nije ga bacila preko palube, ali je ona ta koja ga je dovela do ove tačke - rekla je sestra vlogera.



Potraga za nastradalim pokrenuta je s dva čamca. Do trenutka ove objave njegvo telo nije nađeno.

U trenutku nesreće, Nejmar nije bio na brodu. Naime, on je brod napustio malo pre nego što se incident dogodio i nije svedočio istom.

