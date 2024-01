PLAKAO KAO DETE! Pogledajte kako je Murinjo reagovao na otkaz u Romi (VIDEO)

Italijanski fudbalksi klub Roma okončao je je saradnju sa trenerom Žozeom Murinjom, a njemu je to veoma teško palo.

O tome najbolje svedoči snimak koji je pred vama, a na kome se vidi kako "Posebni", u suzama, napušta klupske prostorije, dok ga navijači pozdravljaju:

Zašto je Žoze Murinjo otpušten?

"Vučica" se zahvalila Portugalcu posle dvoipogodišnje saradnje pune rezultatskih oscilacija.

Murinjo je sa Romom osvojio inauguralno izdanje UEFA Lige konferencija, što je bio prvi međunarodni trofej rimskog kluba u istoriji i prvi generalno posle 14 sezona.

Portugalski strateg je obeležio prvu dekadu 21. veka osvojivši Ligu šampiona sa autsajderom Portom, nakon čega je dominirao sa Čelsijem u Engleskoj, a onda Evropu pokorio opet sa Interom 2010.

U međuvremenu je vodio Real Madrid, još jednom Čelsi, potom Mančester junajtedom s kojim je osvojio Ligu Evrope, a pre Rome je kao trener Totenhema otpušten neposredno pre finala Liga kupa.

🚨 José Mourinho was visibly very emotional this morning as he left the Roma training center. 😢💔



(🎥 @francescoiucca) pic.twitter.com/DFAr5K9bVU