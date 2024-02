IGOR DULJAJ POSLE PRIPREMA NA KIPRU: Partizan je živ, vratili smo respekt rivala!

Punih 15 dana je Partizan proveo na pripremama na Kipru, na koje je pošao ne svojom voljom, već nekakvom sugestijom na višem nivou, koja je, usled očite neinformisanosti i ko zna kakvih pobuda, sve srpske klubove na "rajskom ostrvu" stavljala pred svršen čin. Očajni tereni, nedostatak protivnika, apsolutna nesnalažljivost, pa i prevrtljivost domaćina, uz to i vremenske nepogode, kišni cikloni, usled kojih nije bilo moguće odigrati ni to malo kontrolnih mečeva sa rivalima diskutabilnog kvaliteta. Sve u svemu, promašaj koji nikome nije doneo dobro u igračkom smislu, niti jasnu sluku forme pred nastavak Superlige Srbije.

U tom kovitlacu zabluda o "destinaciji boljoj od Turske", Partizan se snalazio kako je znao i umeo, trenirao odlično do poslednja tri dana, odmeravao se sa rivalima koje je zatekao, na kraju delimično i odustao od plana, jer se protiv prirode naprosto nije moglo.

Trener Igor Duljaj, pak, ne želi da kuka, iako je i sam svestan da je sve to moglo i moralo mnogo bolje, da timu nedostaju utakmice za uigravanje, jer one koje su odigrane su zapravo bili u nivou treninga srednjeg intenziteta.

O tome, ali i mnogim drugim temama - pojačanjima, bonus rešenjima posle povrede Nikole Miličića, atmosferi u timu i nastavku šampionata, trener crno-belih je govorio u završnoj reči na Kipru.

- Zadovoljan sam kako je ekipa trenirala i izgledala, ako se osvrnem na uslove, koji su nas dočekali. Nije bilo incidenata, igrači su i pored loših terena odradili veći deo planiranog. Poslednja provera koja je trebalo da se odigra protiv AEZ nam je iskomplikovala neke stvari. jer smo odigrali samo tri utakmice za 14 dana. To nam je donekle pokvarilo utisak - kaže Igor Duljaj.

Teški uslovi na Kipru, loši tereni, nema rivala

Taj otkazan meč protiv AEZ Zakakijua, koji je u punoj takmičarskoj formi i koji je trebalo da odgovori u kakvom je stanju, formi Duljajev tim, otkazan je zbog nevremena.

- Najbolje se ulazi u formu kroz utakmice, to nije ništa novo. Planirali smo da većina igrača odigra 90 minuta, jer je to potrebno, ali šta je tu je. Moramo da modifikujemo nešto u radu do početka prvenstva, da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Po programu tim treba da ima tri slobodna dana. No, mi praktično ni tri dana na Kipru nismo izlazili na teren, što je mnogo. Ipak, nema kukanja, idemo napred, imaćemo još šest dana da se spremimo za Javor.

Za razilu od letošnjeg rada u Sloveniji kada je Partizan pokušavao da oformi tim i kada je nekolicina igrača došla sa zakašnjenjem, sada su svi igrači prošli pripreme, što je za Duljaja krucijalno.

- Veoma je važno što su svi prošli pripreme, nije nam sada potreban proces upoznavanja. Lakše igrači ulaze u formu na taj način, jer im je sve poznato, a letos je bez priprema bilo jako teško. Čak i ako neko trenira individualno, nije isto, još ako nemate utakmice, to komplikuje situaciju. Tako je bilo sa Zahidom, Kaluluom, Severinom, Medinom. Recimo, Zahid je, posle određenog perioda, sam rekao da je spreman i počeo je da igra. To su pozicije gde morate da igračima dajete šansu malo, po malo. Da postepeno ulaze u ritam.

Odlazak na Kipar, ko god da je sugerisao, ispostavio se kao potpuni fijasko za srpske klubove. Na ostrvu ne ulažu u sportski turizam, tereni su mahom očajni, hoteli nisu spremni na tu vrstu usluge kao u Turskoj, a rivala nema ni na mapi.

- Bio sam igrač, teško je trenirati po lošim terenima, može da dođe do ozbiljnih povreda. U prilog tome ide i odložena utakmica, nismo želeli rizik. Ne znam šta nas očekuje u ligi, kakvi tereni, ali ovo na Kipru... Raduje me što je dosta kolega javno reklo da su tereni problem našeg fudbala. Voleo bih da svi imaju iste uslove kao Partizan, Zvezda, TSC, da posle niko ne može da kaže da mu je smetao teren, blato, voda. Time bismo morali da se bavimo, da svi igraju u istim uslovima.

Pojačanja na vreme, razmišljamo o bonusu

Vedrije teme za Partizan ove zime su transferi, izlazni i ulazni. Crno-beli su inkasirali 7.500.000 od prodaje Mihajla Ilića i Kristijana Belića, a angažovali su pet pojačanja - na vreme, posle dugo godina.

- Pravili smo analizu i tražili igrače koje možemo da dovedemo. Klub je izdvojio prilično novca za pojačanja, pre svega Jung-Džun Goha, za koga je plaćeno preko milion evra. Vodili smo se logikom da dođu mladi igrači, gladni uspeha, dokazivanja. Goh, eto, ima 22 godine, Ovusu slobodan sa 26 godina, Kastiljo 19, Miličić takođe ima 19 godina, ali, nažalost, ima povredu koja nije teške prirode, biće mu potrebno vreme da se vrati. Oni će podići nivo ekipe. Neko će ući pre u formu, neko kasnije i dobro je što je Partizan sada brzo reagovao i doveo pojačanja na vreme.

Svi, sem Denila Kastilja, igrači su Partizana pod ugovorima. Jedino je Ekvadorac pozajmljen od Šahtjora.

- Pre nego što je došao, pričao sam sa skautima iz Šahtjora i sportskim direktorom Darijom Srnom, rekli su mi da je stidljiv, ali ovde se posle nekoliko dana vidi osmeh na licu. To je pokazatelj da vlada pozitivna atmosfera i ono što uvek ističem, atmosfera je jedan od ključnih faktora za dobar rad i uspeh. Mlad je igrač, došao na pozajmicu bez prava otkupa, morali smo da reagujemo brzo posle odlaska Ilića i Belića. Kastiljo je kao zamena za Belića, igra na poziciji "šest" i "osam", uz to ga nismo platili. Imao je ponude drugih klubova gde je imao obećanih 75 odsto utakmica, ali se odlučio za nas i to je neki pokazatelj. Ako je neko nekad bežao od Partizana, sada ljudi hoće da dođu, nude se i sami. To je pokazatelj da je Partizan i dalje živ.

Partizan je u pauzi ostao bez bonus igrača u odbrani. Mihajlo Ilić je otišao, stigao je Nikola Miličić i povredio se, pa crno-beli treba da odluče šta im je činiti dok se štoper ne oporavi.

- Ilić je bio veoma važan igrač u timu i još je bio bonus. Njegova je velika zasluga za rezultate jesenas, sećate se kroz šta smo prošli u Sloveniji. Teško je imati mladog igrača i gurati ga, a potreban je rezultat. Uspeli smo da afirmišemo njega i da ostanemo u trci za Evropu, dok je Belić sa druge strane bio srce tima. Igračima koji su došli umesto njih će biti potrebno vreme da ih zamene i donesu kvalitet Partizanu.

To nas dovodi do ključnog pitanja u vezi sa bonusom u prvim mečevima proleća.

- Videćemo kad se vratimo u Beograd ko će to biti. Ima i nema vremena. Svi koji su ovde su odlično radili, pa Sameda Baždara moram javno da pohvalim, odlično je odradio pripreme. Rašćistio je u glavi neke stvarii, sve pohvale za njega. Pričali smo, rekao sam mu da mora da nastavi da radi još jače i sačeka pet minuta. Kada se pojave da ih iskoristi. Pored njega tu su i Trifunović, Stjepanović, Jevremović...Ima ih dosta, treba sve uklopiti shodno rivalima, videćemo.

Goh donosi brzinu, Saldanja ispoštovao dogovor

Čini se da će angaovanjem pojačanja neki igrači promeniti pozicije. Konkretno, Gajas Zahid bi trebalo da se vrati na prirodniju "osmicu".

- Zahid je igrač koji pokriva više pozicija. Igrao je polu levo jesenas, ali nije krilo. Često je igrao u centralnom delu, pojavljivao se između linija. Odlično se snalazio sa Nathom, stvarao šanse, bio u protivničkih 16 metara, opasan po gol. Nema problema za njega gde god da igra. Takođe. Goh će doneti mnogo toga, a to je dodatna brzina, agresivnost. Kada sam postao trener Partizana želeo sam agresivne igrače, koji mogu tokom cele utakmice da igraju na visokom nivou. Agresivni napadači su uvek dobrodošli.

Crno-beli su letos "zagrizli" veliki zalogaj, rizikovali sa angažovanjem igrača i počelo je da se isplaćuje. Pored Belića i Ilića, ponude su imali Mateus Saldanja, Kcander Severina, Svetozar Marković...

- Mnogo nam to znači. Pored interesovanja bilo je i ponuda za nekolicinu igrača, posebno za Saldanju, bio na meti mnogih. Rekao sam nekoliko puta već da će Partizan biti na slatkim mukama da zadrži neke igrače. Videli ste gde je otišao Ilić, gde je Belić. Voleo bih da u budućnosti nastavimo sa tom praksom, da ukoliko dovodimo igrače da to budu mladi, da se brzo uklope, donesu rezultat i da se na njima profitira. To je bila moja ideja i to se ostvaruje, a i klub sve to prati.

Upitan da li je obavio razgovor sa Saldanjom, jer se u jednom trenutku svakodnevno pojavljivao drugi zainteresovani klub, Duljaj negira:

- Nisam sa njim posebno pričao, kao ni i sa ostalima. Ispoštovao je dogovor, vredno je trenirao, tu je sa nama, navijači će ga i dalje gledati u dresu Partizana. To je veoma bitno. Postigao je dosta golova jesenas, ali to, recimo, meni nije toliko bitno, koliko je važan njegov odnos prema klubu i radu.

Navijačima i javnosti je još pomalo nepoznanica Natan De Medina. Povredom Miličića je iskočio u prvi plan na poziciji štopera.

- Medina igra na specifičnoj poziciji u odbrani, gde ne možeš štopera da ubaciš 15 minuta da igra, kao napadača ili krilo. Ulaze samo u nekim posebnim momentima, ako se neko povredi. Miličić je došao da pomogne Partizanu kao bonus. Povreda nam remeti koncepciju, zato je Medina sada u prvom planu i verujem da će dobro odraditi posao. Ali da sačekamo još nekoliko dana, ima dosta varijanti oko bonusa, treba iskombinovati. Nije lako, no, odluke moraju biti donete. Takođe, ne možemo očekivati da će Goh igrati odmah u punom ritmu, jer nije spreman u potpunosti. Odradio je samo nekoliko treninga sa reprezentacijom pre dolaska u Partizan i biće mu potrebno vreme, kroz mečeve će ulaziti u formu.

Atmosfera kroji sve, vratili smo respekt rivala

U odnosu na minule godine, čini se da ovaj podmađeni tim Partizana neguje daleko bolju atmosferu i odnose u svlačionici.

- Atmosfera je izuzetno važna. Važno je da igrači imaju svoja "četiri zida", svlačionicu, da oni sami kontrolišu dešavanja. Meni na taj način samo olakšavaju posao. Imamo odličan kolektiv, oseća se zajedništvo, bez obzira na to što imamo igrače iz svih krajeva sveta. Oseća se kao da su dugo zajedno, dugu u klubu, prava je porodična atmosfera. To je, ponavljam, najvažnije za mir i dobar rad.

Trener crno-belih napominje da se nije previše bavio aktivnostima rivala u prelaznom roku, da je mahom zapazio smene trenera.

- Bavio sam se samo našom ekipom, nisam obraćao pažnju na druge. Kada krene prvenstvo, videćemo šta će da bude. Znamo timove, kako ko igra, ko je otišao, došao... Treneri su se negde promenili. Ostalo je manje-više isto. Meč po meč, čekamo tu suboru i Javor u 14 časova, to nam je najvažnije.

Činjenica da je Partizan porazio Crvenu zvezdu u derbiju i zauzeo prvo mesto na polusezoni pokreće pitanje o dodatnom pritisku na tim iz Humske.

- Protiv Partizana se uvek izlazi jako i to je dobro. Možemo da vidimo gde smo jaki, gde slabi, ali se nisam vodio mislima šta će drugi da misle o nama. Trošim vreme na svoj tim, zanima me kako radimo i izgledamo. Najbitnije je kako naša ekipa trenira i kako igrači izgledaju na terenu u svim situacijama Imali smo pozitivnu godinu, bio je proces stvaranja novog tima i igrača, bilo je i loših momenata, ali i dobrih. Važno je da su igrači srećni da se ponovo osećaju poštovano, da rivali poštuju Partizan. Povratili smo poštovanje u ligi koje smo imali uvek, a tokom nekog perioda se izgubilo. Partizan takođe mora da poštuje svakoga, nikoga ne sme da potceni, ali da se pre svega bavimo sami sobom.

Na putu ka tituli uvek postoji dilema: da li je dovoljno slaviti u derbijima ili su važnije "male" utakmice.

- Javor Ivanjica je najvažniji za mene i moj tim. To je jedina utakmica o kojoj trenutno razmišljam. To je činjenica, nije nikakva fraza. Svaki meč je derbi, svaka utakmica donosi i odnosi tri boda i sve nam je podjednako važno. Borićemo se, davati sve od sebe, bez bilo kakvih obećanja. Samo prvi naredni protivnik je najvažniji protivnik i tako od meča do meča, pa dokle stignemo - zaključuje Igor Duljaj.