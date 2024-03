CRVENA ZVEZDA U PRIJATELJSKOM SPEKTAKLU SAVLADALA ZENIT: Knežević srušio prvaka Rusije

Crvena zvezda i Zenit igraju prijateljsku utakmicu na stadionu "Rajko Mitić".

CRVENA ZVEZDA - ZENIT 1:0

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u prijateljskoj utakmici Zenit rezultatom 1:0 (0:0).

Jedini gol na meču lidera srpskog i ruskog prvenstva postigao je Nikola Knežević u 82. minutu.

Utakmica je odigrana pred više od 42.000 gledalaca na stadionu "Rajko Mitić".

TOK MEČA

2. POLUVREME

88. minut - Trostruka izmena u ZvezdiOgnjen Ilić umesto Lazara Nikolića. Umesto Kataija u igri je Boris Matić. Umesto Kneževića u igri je Aleksa Cvetković.

85. minut - Pokušaj Zenita

Vendel je oprobao šut sa ivice šesnaesterca, ali je Guteša bio siguran.

82. minut - GOOOL! Crvena zvezda vodi

Nikola Knežević je u finišu meča doneo vođstvo Crvenoj zvezdi. Primio je loptu na 15-tak metara od gola Zenita, napravio fintu i potom savladao Vasjutina.

79. minut - Neobična izmena u Zenitu

Trener gostiju Sergej Semak našao se u problemu pošto se povredio Mario Fernandez. Fernandez je ušao u igru početkom drugog poluvremena. Zenit je došao sa samo pet rezervnih igrača, a pošto su svi već ušli u igru, Semak je morao da vrati na teren Pedra, kojeg je izveo iz igre u 46. minutu.

78. minut - Problem za Zvezdu

Šerif Endiaje je morao da napusti igru zbog povrede. U igri je Marko Ćurić.

78. minut - Opasna kontra Zvezde

Kanga je šutem preko gola okončao kontru Zvezde koja je više obećavala.

73. minut - Jovan Mituljikić propustio kolosalnu šansu

Katai je centrirao iskosa sa leve strane, Jovan Mituljikić sam kao duh na petercu, šutirao je glavom ali pored gola.

71. minut - Bratska izmena u Zvezdi

Umesto Nikole Mituljikića priliku je dobio njegov brat Jovan.

Spajić je takođe van igre, a menja ga Đermanović.

63. minut - Izmena u Zenitu

Umesto Nia u igri je Černji.

61. minut - Gosti pogodili i stativu

Zenit je konkretniji u ovom delu igre, Isidor je pogodio stativu. Dosta sreće za crveno-bele.

60. minut - Zenit

54. minut - Olajinka šutira preko gola

Dobri potezi Pitera Olajinke, stigao je do ivice šesnaesterca, snažnu šutirao ali je malo nedostajalo da Zvezda povede.

46. minut - Izmena u Zenitu

Umesto Dos Santosa u igri je Mario Fernandez. Umesto Pedra u igri je Vendel.

46. minut - Izmena u Crvenoj zvezdi

Umesto Rodića u igri je Injeka Ogbi.

Poluvreme – mreže miruju

Nije bio golova u prvih 45 minuta meča, ali daleko od toga da nema ritma, opasnih situacija, pa i šansi kod oba gola.Najbolju na meču nije iskoristio Knežević, dok je Zenit najviše pretio preko Mantuanua i Isidora.

44 minut - Nova pretnja Zvezde

Radojevićev centaršut je bio vrlo dobar, Olajinka ga nije uhvatio, a nije ni Šerif koji je bio na drugoj stativi - za uzdahe na staionu.Najbolji period meča srpskog šampiona.

40. minut - Katai izveo slobodan udarac

Mogla je Zvezda do vođstva u finišu poluvremena.

Katai je izveo slobodan udarac sa 20-tak metara, ali je prebacio loptu preko prečke.

36. minut - Najbolja prilika na utakmici

Knežević je dobro prihvatio loptu i šutirao sa desetak metara, ali je golman Zenita Keržakov sjajno intervenisao. Najbolja prilika u dosadašnjem delu utakmice.

34 minut - Još jednom Mantuan. Opasan je Brazilac - sada je gađao Isidora pred golom Guteše i malo je nedostajalo da ovaj dođe do lopte i do velike šanse. Spajić je u poslednji čas intervenisao ispred Francuza.

31 minut - Povreda najboljeg igrača gostiju.

Gustavo Mantuan je danas pokazao najviše, vrlo probojan, prodoran i konkretan igrač, ali pitanje da li može da nastavi nakon pada pred kaznenim prostorom Zvezde.Olajinka mu je bio za petama, deluje da ga je tek malo zakačio, Brazilac je posrnuo, pao, potom dugo ležao pa je morala da interveniše lekarska ekipa gostiju.Nastaviće, ipak, meč Mantuan.

26 minut - Daglas Santos preti Zenit, rekosmo, bolje povezuje redove i brže dolazi do prilike da ugrozi gol Zvezde.Sad je to pokušao Daglas, snažnim udarcem levom nogom, no i ovog puta Guteša nije morao da interveniše ali nimalo naivan napad gostiju. Sve jači pritisak ruskog tima.

23 minut - Udarac Isidora

Francuz Vilson Isidor, vrlo agilan danas, šutirao je iz okreta sa 17-18 metara, međutim lopta ide pored stative Gutešinog gola. Zenit opasniji definitivno.

20 minut - Bez šansi i bez golovaUmalo su, doduše, gosti uspeli da izvedu kontru posle kornera Zvezde, munjevito je najsitureniji igrač gostiju krenuo na poslednjeg igrača u dbrani Zvezde Kneževića, ali je ovaj sjajno pročitao njegovu nameru.

15 minut - "Rusi i Srbi braća zauvek"Od starta meča odjekuju povici "Rusija, Rusija" i "Rusi i Srbi, braća zauvek", sa svih strana Marakane.

14 minut - Mantuan negoduje kod ŠegrtaBrazilac je nadjačao Radojevića u duelu na dvadesetak metara iskosa od gola Zvezde, bila bi to dobra prilika da se ugrozi gol Zvezde, ali je Šegrt svirao prekršaj. Igrač gostiju vrlo ljut zbog takve odluke Šegrta.

10 minut - Lak posao za Gutešu. Golman Zvezde je imao lak zadatak posle pokušaja gostiju, nije tu bilo velike pretnje po mrežu crveno-belih, pa ostaje egal bez golova na snazi.

6. minut - Crvena zvezda je izvela prvi korner na utakmici, ali bez opasnosti po gol gostiju. Crveno-beli imaju inicijativu na startu meča.

Na stadionu je, po slobodnoj proceni oko 35-40.000 gledalaca.

Pre početka utakmice održan je minut ćutanja zbog terorističkog napada u Moskvi.

Danica Crnogorčević izvela je uoči utakmice pesmu "Kaćuša" i "Oj, Kosovo, Kosovo".

Poznati su sastavi timova za prijateljski meč.

Crvena zvezda: Guteša, Uroš Spajić, Gelor Kanga, Šerif Endijae, Aleksandar Katai, Peter Olajinka, Milan Rodić, Viktor Radojević, Nikola Knežević, Nikola Mituljikić, Lazar Nikolić.

Zenit: Keržakov, Karavaev, Rodrigao, Santos, Ninjo, Aleksandr Kovalenko, Ilzat Akhmetov, Aleksandr Erohin, Pedro, Gustavo Mantuan, Vilson Isidor, Aleksandr Vasutin.

PRE MEČA

Imaće priliku Vladan Milojević da uigra i vidi potencijalno neke igrače koji su imali manju mintuažu i pruži šansu mlađima da se iskažu. Inače, Zenit ke prvoplasirana ekipa ruskog šampionata, te će crveno - beli imati zaista jaku proveru pred nastavak šampionata u Superligi Srbije.

Meč će biti odigran prema planiranom programu uz minut ćutanja nakomn terorističkog napada koji se u petak dogodio u Moskvi.