UŽIVO! ZVEZDA - PARTIZAN: Crveno-beli za novu titulu, crno-beli za povratak neizvesnosti!

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Partizan u 173. večitom derbiju.

Utakmica se igra u okviru 31. kola Superllige Srbije odnosno 1. kola plej - ofa.

SASTAVI: Crvena zvezda: Glazer - Mijailović, Spajić, Dragović, Rodić - Stamenić, Kanga - Bukari, Hvang, Ivanić - Endiaje. PARTIZAN: Krunić – Stojković, Marković, Kovačević, Antić – Ovusu, Kastiljo – Severina, Zahid, Goh – Baždar. Sudija: Pavle Ilić Stadion: Rajko Mitić

Zvezda je prva na tabeli sa 77 bodova, sedam više od Partizana koji ima 70 i u slučaju pobede faktički bi obezbedila sedmu uzastopnu titulu.

Ipak tako ne razmišlja trener crveno - belih Vladan Milojević.

Počinje prva utakmicu plej-ofa. Ulazimo u fazu mini prvenstva u sedam utakmica, mislim da očekivano irgaju najbolje ekipe. Čestitam svima, biće dosta teških utakmica. Otvaramo sa Partizanom, ali mislim da nas očekuju i ostale teške utakmice. Večiti derbi najviše interesuje javnost. Očekivanja... Rekao sam da je 21 bod u opticaju, a sa druge strane igramo protiv protinika protiv kojeg smo pre mesec dana bili u drugačijoj situaciji. Nema tajni, znate kako se igra derbi,. Da se ne ponavljam, to je praznik fudbala i nadam se da ćemo moći da ponovimo dostojnu igru. Videćemo za šta će to biti dovoljno sutra posle utakmice - rekao je trener Zvezde.

Bez obzira na zalihu od sedam bodova Milojević nije hteo da priča o favoritu.

- Nikada nisam rekao da je Zvezda favorit, to je legitimno i prirodno. Rekao sam zašto. Mi imamo 21 bod u opticaju kao i ostale ekipe. Za mene je ovo početak novog takmičenja. Ovo što je pre me ne interesuje. Da li smo favoriti ili ne, uopšte u bilo kojoj utakmici, suludo je govoriti. Od mene to nećete čuti. Bilo koje mesto na tabeli da zauzima ekipa, kao da je 0:0. To je kod nas stvorilo sliku da je derbi posebno takmičenje i draž. Na kraju kada neko uzme titulu, a nije pobedio u derbiju, to ispadne tako. To su neke stvari, ja ne ulazim u to. Sportski je pritisak. Derbi je protiv ekipe koju respektujemo. Rekao sam da uvek imaju respekt kao i ostale ekipe. Na nama je da imamo fokus, da uradimo ono što radimo na treningu - rekao je trener Crvene zvezde.

O potencijalnoj pobedi u derbiju i nastavku trke za titulu.

- Pobeda u derbiju ne znači kraj trke - rekao je Milojević.

Sa druger strane trener Partizana Igor Duljaj zbog suspenzije neće moći da sedi na klupi Partizana pa će ga menjati Albert Nađ.

Naravno da mi je žao. Pogotovo što sam praktično debitovao kao prvi trener baš na derbiju... Ali, šta da radim? Ne znam da je ikad trener zbog kartona morao da preskoči večiti derbi?! Znate li vi? - zapitao se Duljaj, pa se dotakao i kartona koji je dobio

Osvrnuo se i na svoju ulogu na narednom derbiju:

- I dalje ne znam na kom delu stadiona ću se naći i gde ću biti. Treniramo, a kolege će imati instrukcije. Na poluvremenu ćemo komunicirati telefonski, najviše zbog izmena ako budu potrebne. Rezultat će kreirati situaciju, nema tu mnogo filozofije. Žao mi je što neću biti pored njih, mnogo teže je gledati sa tribina.

Govorio je Duljaj i o timu Zvezde:

- Kolega Milojević, moj Šumadinac, poznaje ekipu Partizana i ima dosta kvalitetnih igrača u Zvezdi. Teško će biti iznenađenja, a mi ćemo učiniti sve što je do nas da pokažemo pravu partiju. Biće drugačiji derbi od prethodnog, dugo smo bili sa igračem manje i taj meč nije merilo. Nadam se da će biti mnogo golova i publike, u duhu tradicije duge derbija, ne smemo da ga osramotimo.

Imao je Duljaj i poruku za kraj.

- Molim vas da sutra sve prođe kako treba. Na prošloj utakmici je bilo dosta mladih lica, dece. Čuvajte svakog ko je pored vas i da ova utakmica prođe bez ikakvog incidenta - zaključio je Igor Duljaj.

Utakmica se igra na stadionu "Rajko Mitić " sa početkom u 18 časova.

