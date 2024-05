PIKSI POSLAO SPISAK 'ORLOVA' ZA EURO, NA NJEMU JEDNO NEOČEKIVANO IME: Selektor Srbije povećava konkurenciju u timu

Fudbaleri Srbije broje sitno do okupljanja pred pripreme za Evropsko prvenstvo koje za manje od mesec dana počinje u Nemačkoj. "Orlovi" će se okupiti 1. juna u Kući fudbala u Staroj Pazovi, a tamo će, ako je suditi na osnovu najava, biti i jedan "odbegli sin".

Selektor Dragan Stojković Piksi, navodno, nije odustao od Mileta Svilara, koji je sam precrtao sebe sa prethodnih spiskova ne želeći da čeka priliku u jakoj konkurenciji. Golman Rome je, svestan da je iza Vanje Milinković Savića, Đorđa Petrovića i Predraga Rajkovića, nameravao da se vrati pod okrilje Belgije, ali kako je već jednom menjao reprezentaciju ta opcija je otpala. Tako je ostao bez zemlje za koju bi mogao da igra, ali je nastavio da briljira na golu "vučice". Upravo to je navelo Piksija da mu da još jednu šansu da se izbori za mesto među stativama u jakoj konkurenciji, naravno, ako on to želi.

Naime, prema saznanjima Mozzart sporta, Fudbalski savez Srbije poslao je širi spisak igrača na koje računa za Evropsko prvenstvo u Nemačkoj, a među njima se nalazi i Mile Svilar, golman Rome. FIFA je omogućila selektorima da na širi spisak stave 55 fudbalera, a isto je uradila i UEFA pred EVRO, a konačni sastavi moraju biti poznati do 7. juna. Iako je Stojković prethodno izjavio da za Svilara više neće biti mesta u reprezentaciji Srbije, čini se da je promenio mišljenje.

Ova odluka otvara nove mogućnosti za mladog golmana, ali će sigurno imati veliku konkurenciju u borbi za mesto u nacionalnom timu. Fudbalski savez Srbije i selektor Piksi su napravili hrabru odluku uključujući Svilara u širi spisak igrača za Evropsko prvenstvo, a ostaje da vidimo da li će mladi golman iskoristiti ovu priliku i opravdati poverenje.