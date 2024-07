Turska nakon spektakla pobedila Austriju: Nestvaran meč u Lajpcigu, Demiral postigao dva gola

Fudbaleri Turske savladali su Austriju rezultatom 2:1 u poslednjoj utakmici osmine finala Evropskog prvenstva u Nemačkoj.

Golove za Tursku postigao je Demiral u 1. i 60 minutu.

Pogodak za Austriju postigao je Gregorič u 66. minutu.

Turska će se u četvrtfinalu u subotu od 21 čas sastati sa Holandijom.

Drugo poluvreme:

90 +5 - Kakva odbrana golčmana Turske , Baumgartneru! Skinuo je viđen gol nakon udarca glavom

- 90 + 4 minut - Jilmaz propušta zicer u kontri, Benc sjajno brani

- Viktorije pred golom Turske u nadoknadi vremena

90. minut - Utakmica je produžena za četiri minuta.

