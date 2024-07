Zaradio je više od Đokovića, a decu učio da budu skromna! Ibrahimović: U kući imam jednu sliku, da deca znaju odakle im hleb na stolu (FOTO)

U svojoj autobiografiji Ja sam Zlatan objasnio je u kakvom je siromaštvo odrastao, šta mu je bila zvezda vodilja i kako je vaspitao sinove.

U kući imam jednu sliku, da deca znaju odakle im hleb na stolu: Zaradio je više od Đokovića, a decu učio da budu skromna,



Godina za nama ostaće upamćena po odluci neponovljivog Zlatana Ibrahimovića da okači kopačke o klin.

Zlatan Ibrahimović voli za sebe da kaže da je jedan jedini i neponovljiv. Svoj uspeh duguje trudu i radu, a da se prema svemu odnosi sa velikom pažnjom i posvećenošću svedoče i njegova pravila vaspitanja sinova.

Početkom oktobra 2023. godine, uradio je veliki intervju sa popularnim britanskim novinarom, Pirsom Morganom, koji je odjednuo širom sveta. U svom prepoznatljivom stilu, otvoreno, bez uvijanja, govorio je svom mentalitetu, detinjstvu, odnosu sa roditeljima, svojoj porodici, karijeri, sukobu sa Gvardiolom, Minu Raioli, Novaku Đokoviću, arapskim milionima, Halandu i Mbapeu... Ma, bukvalno o svemu - bez dlake na jeziku. Brojne bombastične izjave koje je dao u ovom spektakularnom intervjuu dugo će se prepričavati.

"Volim svoju decu najviše na svetu. Za mene će oni uvek biti broj jedan. Voleti ih znači štititi ih, odgovorno upravljati njihovom slobodom," rekao je Ibrahimović u novoj knjizi "Adrenalin".

Objasnio je kako deci ne dopušta da koriste društvene mreće, a internet im je ograničen.

Zlatan o sinovima

Ibrahimović se dotakao i odnosa sa sinovima Vinsentom i Maksimilijanom i tom prilikom priznao da mu je drago što su krenuli njegovim stopama.

"Igraju fudbal za Milan danas, veoma su fokusirani i važno je da to ne rade za mene. Sad kad imam njih, svoje momke i dovodim ih na utakmice, vidim roditelje koji dovode decu, teraju ih da rade neke stvari i imate sad taj problem. Fudbal je najveći sport na svetu, stvara mnogo novca i ti roditelji ulažu mnogo u decu i odjednom više nisu roditelji, već treneri, agenti, pravnici, ali važno je da znaju da ne mogu da učine da deca to rade za njih, već za sebe. Srećan sam što moja deca to rade zbog sebe".

Njegova devojka Helena je u jednom intervjuu ispričala kako Zlatan uči sinove da budu skromni, priča im o svom detinjstvu koje nije bilo nimalo lako, da bi bili svesni da u životu sami treba da se bore i da nauče da cene ono što imaju.

Bosanac sa švedskim sportskim državljanstvom i pasošem Zlatan Ibrahimović (42) samo od plata u klubovima – od dolaska u Juventus 2004. godine, prihodovao je preko 150.000.000 evra, zaradio je više nego Đoković od teniskih turnira, prenosi Krstarica.

Zlatan je potvrdio glasinu da u njegovoj kući nema fotografija, tačnije ima samo jedna - na kojoj su njegova stopala. Objasnio je i zašto:

"Da, nemam svoje slike na zidovima, ali to je moja ideja. Jer u porodici moramo da pamtimo odakle zarađujemo, odakle nam hleb na stolu - od mojih stopala. To je podsetnik za sve njih da svaki put kada uđu u moju teretanu, vide ta stopala"

"A glava?" pitao je Morgan.

"Moja glava kontroliše stopala, u pravu ste, ali moja stopala više govore o mojoj igri. Igra glavom došla je na kraju, kad više nisam bio brzo dovoljno. Ne, sve što sam rekao je važno da bismo znali odakle je sve došlo i zašto smo tu gde smo danas. Nema mojih slika, rekla mi je Helena da me je gledala dovoljno. A to je važno i za moju decu, važno je da me vide kao oca, a ne kao profesionalnog igrača Ibrahimovića. Ne bi trebalo da odrastaju u mojoj senci, jer su važniji od mene i nikad neće doći u situaciju kada će se osećati drugim ili trećim. Oni su u pol poziciji", smatra Ibrahimović.

Čim je počeo razgovor Morgan je poručio legendarnom fudbaleru da želi da upozna pravog Zlatana, na šta je Ibra odgovorio u svom stilu:

"Želite da se igrate sa vatrom? Ja ću biti vaša vatra, ali vi ćete se opeći. Kada kažem da sam Bog, da li misliš da se šalim ili ne? Ne šalim se".

Morgan je uzvratio Ibri da ga zamišlja kao negativca u filmovima o tajnom agentu Džejmsu Bondu, na šta je on odgovorio:

"Biti negativac u filmu o Bondu? Uništio bih Bonda, ali jako sam skup, ne radim besplatno", odbrusio je Zlatan.

Zlatan o roditeljima

Životna priča jednog od najsjajnijih fudbalera u istoriji počela je 3. oktobra 1981. u Malmeu. Rođen je u Švedskoj kao sin Šefika i Jurke - izbeglica iz Bosne i Hrvatske. Dakle, na samom početku nije imao velike šanse za uspeh.

Otac je bio alkoholičar i njegovi roditelji rastali su se kada je imao samo dve godine. Uglavnom je živeo sa ocem sa kojim nije imao preterano dobar odnos.

"Više sam blizak sa majkom. Sa ocem je isto kao i uvek, nisam bilizak sa njim kao sa majkom, jer smo obojica veliki egoisti. Ja sam isti kao on i kada se on svađa sa mnom ne shvata da se svađa sam sa sobom, jer smo po ponašanju isti. On me je napravio ovakvim kakav sam danas".

Na pitanje Morgana kada je otac bio najponosniji na njega tokom karijere, Ibra je odgovorio:

"On to nikada nije pokazivao".

Govorio je i o braći i sestrama

"Živeo sam sa ocem i petoro sestara i braće. Moj stariji brat je nedavno preminuo, imam dve sestre sa kojima nisam u kontaktu. Imam još jednu stariju sestru sa kojom imam iste roditelje, mi smo veliki miks. Sa njom sam i dalje u kontaktu, baš kao i sa mlađim bratom. Ali, ja sam živeo sa ocem".

"Majka je bila stroga, ona me više tukla nego otac. On to nikada nije radio. Kod njega je bilo dovoljno samo da vam kaže i da vas pogleda da sve shvatite", dodao je Ibrahimović.

Helena odbila bračnu ponudu

Helena Seger, izabranica proslavljenog napadača Zlatana Ibrahimovića, nimalo ne liči na klasične žene fudbalera koje svakodnevno viđamo na društvenim mrežama.

Ona je 11 godina starija od Zlatana, uspešna je preduzetnica i mnogi smatraju da je zaslužna za Ibrahimovićeve sjajne investicije, koje su ga učinile jednim od najbogatijih sportista na svetu.

Iako su više od dve decenije zajedno i imaju dva sina, oni se nikada nisu venčali! Zlatan i Helena su u vezi od 2001. godine i imaju sinove Maksimilijana i Vinsenta.

U intervjuu Ibra je otkrio kako je upoznao Helenu i zašto se ni posle više od dve decenije zajedničkog života nisu venčali.

"Video sam plavušu, bio sam u svom Ferariju, hteo sam da budem "kul", a i ona je imala dobar auto. Parkirao sam se i rekao sebi: 'Pokušavaj da budeš kul'. Potpuno me je ignorisala i rekao sam joj: 'Taj odgovor nisam hteo da dobijem'. Kad sam bio mlad, bio sam stidljiv. Nisam bio tip kakav sam danas. Kada sam prvi put došao u grad imao sam 18 godina i nisam znao za te plavuše. Tamo odakle sam ja imamo drugačije poreklo, drugačiji smo tipovi ljudi, drugačije su devojke. U gradu sam video plavuše, drugačije pokrete, nisam bio pre toga u gradu, već uvek u svom kraju. A kad sam video Helenu, rekao sam: 'Je*ote, kako lepa devojka' i ignorisala me je. Pomislio sam da to nije OK. Znao sam prijatelja koji je nju poznavao, slao sam joj poruke i ignorisala me je, ali nisam odustao. Na kraju se stvorila šansa" otkrio je Ibrahimović."

Rešio je da joj napiše poruku i smislio je kako će da se potpiše da bi znala o kome se radi.

"Zanimljivo je da sam prvu poruku, u kojoj sam joj napisao jednu priču, završio sa 'Crveni'. Da ne bi znala ko je to. Jer je moj Ferari bio crveni. Odgovorila mi je i završila sa 'Crni', jer je njen sportski automobil bio crni. Pomislio sam tada 'OK'. Počeli smo da pričamo, ali bila je 11 godina starija od mene, bio sam nezreo, a ona elegantna, znala je šta radi, šta hoće... I dve godine smo se zabavljali. Posle toga sam se preselio u Italiju i rekao joj da je vreme da dođe i da pokušamo, inače nećemo znati šta bi bilo i kako bi ispalo. I moram da kažem, da nije bila 11 godina starija, ne bi izdržala. Bio sam divalj, imao sam drugačiji način da pokažem ljubav, imao sam drugačiji temperament, ali imala je mnogo strpljenja. Zbog svojih godina je i dalje tu. Bila je zrelija, strpljiva. Ili je videla investiciju u meni. Videla je budućnost", otkrio je Ibrahimović.

Zatim je otkrio zašto se nikada nisu venčali.

"Zašto je nikad niste pitali da se venčate? Da li ste to uradili?", pitao ga je Morgan.

"Jesam", rekao je Zlatan uz osmeh koji je pokazao da nije siguran da li bi trebalo da priča.

"I šta se dogodilo?"

"Rekla je 'NE'", odgovorio je Ibra.

"Zaista?"

"Da, ona je jaka. Bilo je to pre nekoliko godina. Rekao sam joj 'Posle 20 godina, zaslužuješ da budeš udata za mene. Rekla je 'Nemam potrebu da budem udata za tebe da bih bila sa tobom'. Ona je jaka. Ona je veoma jaka", objasnio je Ibra.

Novinar je pitao Zlatana kako se osećao kada je bio odbijen.

"Mislim da je to kul, jer ako uradiš to, onda stekneš više poštovanja od mene. Ne moram da pobeđujem sve vreme".

Na pitanje da li će opet pokušavati, Zlatan je u svom stilu odgovorio:

"Ne, imala je jednu šansu, neće dobiti drugu. Ali ima dva momka, to je veća stvar nego da je udata za mene", zaključio je proslavljeni as.

U nastavku razgova istakao je da mu papir nije bitan.

"Iskreno, nije mi ni potrebno parče papira da bih dokazao da je moja, ona je moja bez obzira na papir. I godine su napravile razliku. Partneri se promene da posle pet godina više nisu isti. Mislim da ni vi nemate ženu kakvu ste imali kad ste je upoznali", rekao je Zlatan.

Morgan je u šali konstatovao da on zapravo nikada i nije imao ženu.

"Nisam, jer ne želim da izgubim 50 odsto (imovine)", nasmejao se Zlatan.

Autor: Dubravka Bošković