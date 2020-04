PORED BESPLATNIH OBROKA, IDU I U NABAVKU ZA NAJSTARIJE: Za osoblje restorana 'Dash’s' briga o penzionerima je prioritet!

Vlasnik i osoblje restorana "Dash's" nominonovani su za nagradu "Heroji Beograda".

Uvođenje vanrednog stanja zbog epidemije virusa Covid-19, uverilo nas je da među nama ima pojedinaca velikog srca, koji su spremni da potrebe dugih stave ispred svojih. U vremenu kada se svi suočavamo sa mnogim izazovima, brojni građani pokazali su solidarnost i dali sve od sebe da pomognu onima koji su najugroženiji u ovim teškim vremenima.

Upravo zbog tih ljudi, ali i da bi podstakao druge na delovanje, Goran Vesić je pokrenuo akciju “Heroji Beograda”, u okviru koje Grad Beograd nagrađuje one koji su pokazali visoki stepen odgovornosti i empatije. Akciji su se odmah priključili Željko Mitrović i TV Pink, koja će za nagradu izdvojiti isto onoliko sredstava koliko izdvoji i Grad Beograd. Takođe, svoj doprinos akciji “Heroji Beograda”, Željko Mitrović dao je i kroz to što će se svakodnevno u jutarnjem programu “Novo jutro” i ostalim informativnim emisijama biti emitovane priče o nominovanima za ovu nagradu. Do sada ste imali priliku da upoznate čak 19 heroja, a danas vam predstavljamo 20. nominovanog – vlasnika i osoblje restorana “Dash’s”.

Miloš Dašić i zaposleni u njegovom restoranu svakodnevno zakucaju na vrata najstarijih Beograđana. Potpuno besplatno pripremaju i dostavljaju ručak na oko 100 adresa, i tako od početka vanrednog stanja.

Mi smo jedno jutro odštampali obaveštenje i postavili ga u svim zgradama koje se nalaze u okolini restorana. Napisali smo da svi koji ne mogu da napuste svoje domove, a žele da dobiju besplatan obrok, treba samo da nam se jave i taj obrok stiže na njihovu kućnu adresu – rekao je Miloš na samom početku.

Baka Olga je jedna od komšinica sa Voždovca koju zaposleni u restoranu dobro poznaju. Svaki dan je obilaze, ali uz poštovanje svih propisanih mera.

Momke znam od ranije, oni su fantastični. Uvek su bili ljubazni i korektni, nemam reči. Ovo puno znači, svakom, i mlađima bi značilo, a kamoli nama starijima. Obroci su ukusni, još više jer ne moram ja da ih spremim – rekla je Olga.

Miloševoj akciji pridružili su se i njegovi prijatelji, kao i gosti restorana, ali i vlasnici mnogih firmi koji su čuli za ovu akciju.

To je ono što nismo planirali i očekivali od samog starta kada smo se odlučili na ovu akciju. Ali, vremenom kako su ljudi čuli šta radimo, oni su se sami priključili akciji. Neko je donirao u nekim sredstvima, neko u robi, neko nam je donirao ambalažu za pakovanje. Takođe imamo firmu “Torta Ivanjica”, sa kojom smo napravili ugovor da svakog vikenda naše komšije dobiju besplatno i desert – kaže Miloš, koga je jedan gest posebno iznenadio:

To je bilo u prvih nekoliko dana, kada su policijski službenici policijske stanice Beli Potok od zarade koju su dobili, samoinicijativno odvojili novac I doneli kod nas kako bismo proširili oblast dostave

A osim obroka koje poklanjaju komšijama, osoblje restorana “Dash’s” za njih ide i u kupovinu, i na taj način pokušava da im pomogne tokom vanrednog stanja.

Zbog ovog nesebičnog dela, vlasnik Miloš i osoblje restorana “Dash’s” nominovano je za nagradu “Heroji Beograda”, koju dodeljuju Grad Beograd i TV Pink. Ukoliko i ti znaš nekog heroja iz svoje okoline, prijavi ga na mejl heroji@pink.rs .

Autor: M.Đ.