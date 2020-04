ŽIVOT NE SME DA STANE, "BEOGRAD PUT" JE UVEK TU ZA SVOJE SUGRAĐANE: Ljubiša Vukadinović, heroj beogradskih ulica!

View this post on Instagram

Nemaju svi heroji plašt – ovi naši nose rukavice, maske, i rade svoj posao najbolje što mogu. Među njima su i radnici JKP “Beograd put” na čelu sa Ljubišom Vukadinovićem, a njihovo radno mesto je ulica. Saniraju rupe i održavaju kolovoz kako bi se saobraćaj neometano odvijao. - “Beograd put” i u ovim teškim trenucima radi, iako nam je deo radnika odsutan, što zbog godina, što zbog hroničnih bolesti jer nam je važno da sačuvamo svoje radnike. Ali svejedno, koristimo situaciju da ove ulice dovedemo u red, i izađemo u susret građanima kada se ovo završi – rekao je Ljubiša. Zbog toga što i u vanrednim okolnostima obavlja svoj posao, kako bi građane dočekale sređene ulice, Ljubiša je nominovan za nagradu “Heroji Beograda”, koju dodeljuju Grad Beograd i TV Pink. Ovo je njegova priča. #herojibeograda #heroji #gradbeograd #rtvpink #tvpink #pinktelevizija