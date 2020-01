Na ova četiri horoskopska znaka će pomračenje Meseca najgore uticati

U petak uveče iz Evroazije i većeg dela Afriće moći će da se prati ceo tok Mesečevog prolaska kroz Zemljinu polusenku.

Pomračenje Meseca će moći da se prati samo ako bude vedro. Za pomračenje meseca se vezuju brojna verovanja, a evo šta kaže astrologija:

Veruje se i da trudnica ne bi trebalo da dodiruje stomak tokom pomračenja da dete ne bi imalo beleg, a ako bude izlazila napolje moglo bi se roditi s deformitetom. Takođe, ne bi trebalo ni da se hvata za nogu kako se beba ne bi rodila sa zečjom usnom.

Saturn, poznat kao kosmički učitelj će se poravnati zajedno sa Plutonom, planetom koja predstavlja rušenje i izgradnju novog.

Konjukcija ove dve planete će se desiti sredinom januara, zbog čega ćemo osetiti brojne promene, poput prevazilaženja dosadanšnjih ograničenja i odbacivanja starih obrazaca ponašanja.

U isto vreme događa se pomračenje Meseca, pa će veliki broj planeta na nebu imati magičnu moć da promeni svet i naše živote.

Mesec će izazvati promenu u zaštitičkom, porodično orijentisanom znaku Raka. To skreće pažnju na vaš privatni život i stranu sebe koju ostatak sveta ne mora da vidi. Mogu se otkriti neke tajne i emocionalne vezanosti.

Zapravo, astrolozi kažu da baš od večeras kreće period transformacije.

Na koje horoskopske znakove pomračenje Meseca neće povoljno uticati?

Ovan: otkrivaju se mnoge lične i osetljive teme

Mesečevo pomračenje ima potencijal da vas duboko preseče. Potresaće vašu 4. kuću i porodicu, pa se može desiti neka promena u vašem životnom prostoru, kao i u odnosima sa ljudima koje smatrate najbližim. Vreme je da počnete da negujete svoje srce ljubavlju, brigom i da se odmarate. Ambicija može biti dobra samo ako se tiče posla.

Rak: počinjete sebe da gledate drugačije

Pomračenje Meseca će vas naterati da sve što se do sada raspadalo u vašem životu, vidite kao nešto uzbudljivo i novo. Međutim, početni šok ovih promena može vas dovesti do gubitka ravnoteže ako niste spremni. Transformišući vašu prvu kuću vreme je da prigrlite osobu koja postajete. Znate da ste prerasli neke stvari, ali na vama je da sve to ostavite iza sebe i prigrlite neizvesnost.

Vaga: promene na polju karijere

Dobijate odgovor na sve što ste se pitali na polju karijere. Samo nastavite da se ponašate kao i do sada. Dramatičan preokret događaja bi mogao da vas podstakne da promenite kurs. Razbijajući sve što ste mislili da znate o svojoj desetoj kući karijere, ovo pomračenje osvetljava vašu javnu ličnost i otkriva da li projektujete pravu sliku.

Jarac: ispituje se snaga vaših odnosa

Na pravom ste putu, ali bi stvari mogle da se ubrzaju. Jednostavno shvatate da ste neke veze prerasli. Otpuštate one čiji se putevi ne poklapaju sa vašim, ostavljate samo prostor za ljude koji s vama žele da izgrade nešto dugotrajno. Pomirite se sa izmenama u vašoj 7. kući partnerstva.