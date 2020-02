DNEVNI HOROSKOP: Bik danas treba da očekuje OSTVARENJE SNA, a OVAJ ZNAK imaće sudbonosni susret

OVAN

BIK

BLIZANCI

Danas biste mogli da se vidite sa nekim predusretljivim prijateljem na kafi i upustite se u zanimljiv razgovor. Neke fascinantne ideje i korisne inforamcije se mogu razmeniti. Dosta toga što je rečeno se može iskoristiti za pokretanje novih i kreativnih projekata. Ako nije kasno, prošetajte se do kuće i iskoristite to vreme da malo razbistrite glavu.

RAK

Odlična šansa za napredak u karijeri će se možda ukazati danas. To će možda biti u vidu povišice, promocije ili možda čak šanse za novi posao u nekoj drugoj oblasti. Možda čak bude u pitanju i neka druga lokacija. U pitanju će možda biti posao koji nikad niste do sada radili i to će za vas predstavljati pravi izazov. Ne birnite. Promena je neophodna ako želite da dostignete svoj pun potencijal.