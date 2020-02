DNEVNI HOROSKOP: RAKOVE očekuje uzbudljiv dan, dok će ovaj znak dobiti od partnera mnogo nežnosti!

OVAN

Današnja planetarna energija pružiće priliku svim vezama, ali prvenstveno onim koje su u začetku, da krenu u novom i toplijem pravcu. Koliko daleko ćete ići, to zavisi od vas. U najmanju ruku, imaćete priliku da ostvarite dublju povezanost.

BIK

Pod uticajem današnje astralne energije mogli biste uvideti da je vaš ljubavni život veoma povezan sa poslovnim. Nemojte nigde žuriti. Ukoliko to postane ozbiljno, onda će to biti na jedan opušten način. Nemojte ništa požurivati, jer zaista nema potrebe za tim – što sporije, to zabavnije!