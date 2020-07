DNEVNI HOROSKOP: NIŠTA VIŠE NEĆE BITI ISTO - pred škorpijama ljubavni razgovor koji je će PROMENITI SVE!

OVAN

BIK

Trenutna pozicija planeta će učiniti da neki lep razgovor preraste u tešku diskusiju, jer će vaše reči biti oštrije nego što je to uobičajeno. Verovatno ćete biti iziritirani time što će, iako ste neko ko želi privatnost, vaša tajna procuriti na sve strane. Nemojte stajati, ćutati i puštati druge da vas gaze. Stanite u odbranu vas i vaše veze.

BLIZANCI

Razgovor sa osobom do koje vam je stalo, bi danas mogao postati veoma uzbudljiv. Vaš ljubavni život, bilo da ste trenutno u vezi ili ne, naglo će se poboljšati i postati itekako uzbudljiv. U večernjim časovima zvezde vam donose susret ili poziv od neke osobe koja vam je značila u prošlosti. Verovatno ćete nakon toga biti spokojni i radosni što više niste sa njom.

RAK

Trenutna pozicija planeta probudiće u vama želju da sedite pored svoje voljene osobe i dajete joj lekcije o ljubavi i životu. Ali to nije baš preporučljivo ukoliko želite da nastavite vašu vezu. Činjenica da vi uvek imate toliko toga da kažete, ubija u vašem partneru i sposobnost, a i želju da se iskaže, što uništava vezu i međusobni odnos.

LAV

Iako ste navikli da razgovore vodite uvek na isti način, danas biste trebali da promenite nešto i priđete osobi do koje vam je stalo iz druge perspektive. To će vam dati priliku da vas ona upozna u jednom sasvim drugom svetlu. Otvorite svoje srce i pokažite koliko ste ustvari osećajni i nežni.

DEVICA

Zvezde vam danas šalju bure i varnice u razgovor. Zato, ukoliko ste hteli da započenete neku ozbiljnu temu, sačekajte neki drugi dan. Vaše emocije bi mogle biti jače od razuma i tako učiniti da kažete i nešto što ne mislite zaista. Opustite se uz neku lepu muziku ili dobar film. To je najbolje rešenje za ovaj dan.

VAGA

Ne dozvolite da ovaj dan prođe bez sastanka sa osobom do koje vam je stalo, bez obzira na to bio to vaš partner ili ne. Zvezde vas ohrabruju da organizujete zajednički odlazak na ručak ili u pozorište. Bilo šta što volite da radite, bitno je samo da budete zajedno. Budite nežni, topli i prijatni. Provedite nezaboravne trenutke.