DNEVNI HOROSKOP: Mogli biste uraditi nešto veoma glupo zbog ljubavi! Ukoliko ne pazi EVO KOJI ZNAK DANAS može "ispasti" smešan!

OVAN

BIK

Današnja astralna energija može stvoriti malu tenziju kod pripadnika vašeg znaka koji su u stalnoj vezi. To, takođe, uključuje planove za budućnost i vašu vezu uopšte. Moguće je da ste vi nerealni i preambiciozni. Svedite te svoje osobine na minimum danas i sve će biti uredu.

BLIZANCI

RAK

Današnja plenatarna energija mogla bi biti katalizator za neku duboku diskusiju između vas i partnera. Ako ste do sada izbegavali izvesne probleme koji su nastali zbog vašeg ubeđenja, onda ćete morati povesti jedan razgovor koji će sve raščistiti. Taj problem morao bi izazvati poteškoće neko vreme, zato je jako dobro da krenete da ga raščišćavate.

LAV

Ukoliko postoji savet za danas na koji biste trebali obratiti pažnju onda je to: „nemojte obećavati više nego što možete ispuniti!“. Trenutno planetarno okruženje moglo bi da vas ohrabri da krenete u osvajanje jedne osobe. Ustvari, vi jedino treba da budete ono što jeste – što je i više nego poželjno i sjajno!

DEVICA

VAGA

ŠKORPIJA

STRELAC

Sa današnjom astralnom energijom moglo bi doći do nekih malih zastoja. Ukoliko ste misili da danas preuzmete prednost u jednoj situaciji prema osobi koja vam se sviđa, onda to nije današnji dan. Ali to ne znači da se ništa neće desiti. Naprotiv, ovo može biti jedan veoma miran dan, kroz koji možete lagano proći i sačekati sutrašnji za akciju.