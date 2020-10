UŽIVAĆE NA SEDMOM NEBU! Ovo su tri horoskopska znaka koji će se zaljubiti do kraja godine

Ako ste rođeni u ova tri horoskopska znaka, a sami ste, pred vama je romantičan period

Ljubav je najlepši osećaj na svetu i donosi nam osećaj ispunjenosti, spokoja i zadovoljstva. Zvezde donose određenim horoskopskim znakovima novu ljubav do kraja godine.

Rak

Pred ovim horoskopskim znakom je period kada će osetiti leptiriće u stomaku. Sa dolaskom jeseni, stiže i nova ljubav. Ono što je posebno zanimljivo jeste da će se Rakovi neočekivano zaljubiti u osobu koju već poznaju. Sudbina će ih potpuno iznenaditi.

Lav

Ovaj horoskopski znak je poznat po tome da se retko zaljubljuje i veže, ali to će se promeniti do kraja godine. Zaljubiće se onako kako dugo nije, i to toliko da će uploviti u ozbiljnu vezu.

Ribe

Ribe su pravi romantičari. Zbog toga, za razliku od Lavova uglavnom se brzo zaljube. Skloni su da brzopleto srljaju u novu vezu. Međutim, sada će biti drugačije. Konačno će pronaći partnera koji im odgovara, i od malog flerta izrodiće s velika ljubav. Privlačiće sve oko sebe posebnim sjajem.