DNEVNI HOROSKOP: Planete donose osveženje emocija, možete otkriti da ste ponovo zaljubljeni u svog partnera! EVO KO ĆE UŽIVATI U LJUBAVI OVOG VIKENDA

OVAN

Ako ste se odnedavno upoznali sa izvesnom osobom koja vas je zaintrigirala, potrebno je malo strpljenja pre nego što se odlučite da sa njom stupite u kontakt. Pokušajte da je u međuvremenu ne idealizujete i nemojte se zanositi nekim sanjarenjima. Moguće je da kada do susreta dođe i kada je bolje upoznate, shvatite da ste je pogrešno procenili.

BIK

BLIZANCI

Vaš društveni život je izuzetno bogat, a danas vam donosi jedno prijatno iznenađenje. Veoma ste raspoloženi za flert i nećete se ustručavati, bilo da se nalazite u krugu prijatelja ili na radnom mestu. Neko iz vaše neposredne okoline će rado pristati na vaše igre. Moguće je da već neko vreme gaji simpatije prema vama, a da je to do sada vešto krio.

Planetarni aspekti ovog dana donose osveženje u vaš emotivni status, pogotovo ako ste u poslednje vreme prolazili kroz težak period. Ljubav je obostrana i u to nema sumnje, ono što je vaš bio problem je nedostatak razumevanja jedno za drugo. Danas ćete otkriti da ste ponovo zaljubljeni u vašeg partnera i da uživate u njegovom društvu.

DEVICA

Ovaj dan donosi mnogo toga pozitivnog na polju ljubavi. Neko koga ste od skoro upoznali, počinje da vam poklanja pažnju, a to će vama mnogo prijati. Nemojte se iznenaditi kada shvatite da ste pronašli baš ono što ste tražili. Do kraja dana, saznaćete da imate mnogo toga zajedničkog. Od pogleda na život, do istih hobija.