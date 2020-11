DNEVNI HOROSKOP: VAGE, zvezde vas ohrabruju da krenete u osvajanje osobe za koju ste zainteresovani! A evo ko će morati da sačeka BOLJE DANE!

OVAN

Danas nije dan za opuštanje. Trenutni raspored planeta je takav da ćete uz malo truda uspeti da postignete nešto veoma pozitivno i konstruktivno kada je vaša veza u pitanju. Započnite razgovor o važnoj temi, poradite na zajedničkim planovima. Za sve je potreban trud. On kasnije donosi uspeh i sreću na duže staze.

BIK

BLIZANCI

Ako ste davno bili povređeni ili odbijeni od nekoga i nikako niste mogli to da mu oprostite, oslonite se danas na planetarni aspekat. Zvezde će vam reći da napokon otopite led oko svog srca i otklonite bol. Prijatno poznanstvo bi moglo da vas navede da počnete da razmišljate o budućnosti i napokon zaboravite prošlost.

RAK

LAV

DEVICA

Trenutni položaj planeta je takav da će vam se verovatno ukazati prilika da odete sa nekim na jedno posebno mesto. To neće biti samo avantura, već ćete, ukoliko se to dogodi, shvatiti da tu postoji i nešto mnogo više. Problem će biti u tome što ni vi ni druga strana nemate hrabrosti da iskažete svoja osećanja. To bi moglo da upropasti ovu divnu stvar.