DNEVNI HOROSKOP: Sve puca od STRASTI! Blizancima i Škorpijama zvezde donose izuzetnu energiju!

OVAN

Oslonite se na vašu izraženu intuiciju. Neke stvari u vašem okruženju ne treba da ignorišete. Ako ste do sada nastojali da se ne mešate u odnose izvesnih bliskih ljudi u vašem okruženju, sada je vreme da to učinite. Pre nego što se u bilo šta opustite, još jednom razmotrite sve opcije. Budite spremni na činjenicu da može doći do otuđenja između vas i nekog ko vam mnogo znači.