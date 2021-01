Bez obzira na količinu ljubavi, veze između ovih ZODIJAKA nemaju perspektivu

Svako, bez obzira na horoskopski znak, ima nijanse toksičnosti u sebi.

Ali, dok sa nekima funkcionišemo odlično u poslu, prijateljskim ili rodbinskim odnosima, dotle u emotivnoj sferi može da dođe do potpune katastrofe.

Ovan - Bik

Dva „rogata“ znaka slute na katastrofu. Iako se Ovan može smatrati toksičnim za pripadnike više znakova Zodijaka, kada je reč o osobi koja je za njih najotrovnija to je svakako Bik. Bikovi izvlače iz Ovnova ono najgore i stalno na tome potenciraju, uprkos količini ljubavi koje osećaju jedno prema drugom.

Bik - Strelac

Kada se Bik i Strelac sretnu, pripadnici svih ostalih znakova Zodijaka trebalo bi da se sklone u stranu, zapuše uši i zatvore oči. Jer, Strelac je opušten i ponekad prilično nepromišljen, a Bik tvrdoglav i voli red, rad i disciplinu.Strelac je toliko toksičan za Bika da ga samo za nekoliko sati može dovesti do ivice nervnog sloma.

Blizanci - Vodolija

Previše slobode dovodi do anarhije – upravo to će se desiti i kad se sretnu Blizanci i Vodolija.Oboje će „trčati u krug“, bez ikakvog cilja i ideje šta tačno žele jedno od drugog, osim da se međusobno izluđuju.

Lav - Jarac

Rat u najavi! Lavovi su teški po prirodi, a Jarčevi još teži. Uz to, Jarčevi su skloni mračnim raspoloženjima, a Lavovima prija potpuno drugačija atmosfera u kojoj će oni, naravno, biti „zvezde pozornice“.Jarac će tražiti da na sve načine spusti Lava na zemlju. Lav će se uzjoguniti i krenuti da brani svoju teritoriju i svoj ego. Jarac će ga udariti u najbolniju tačku. I to će tako ići do istrebljenja...

Autor: Pink.rs