DNEVNI HOROSKOP: Donesite odluku! Ovo je dan kada treba da završite započete projekte, koje ste do sada odlagali!

OVAN

Uznemirujuća dešavanja u krugu porodice ili jednog člana, mogli bi da izazovu stres. Vrlo je moguće da je to nešto nevažno, kao što je popravka neke instalacije ili slično. Ukoliko vidite da je član porodice uznemiren, budite spremni na razgovor i time mu pomognete. Ukoliko je to veći problem, uskačite sa pričom odmah!

BIK

BLIZANCI

Današnji nizak bioritam mogao bi da prouzrokuje depresiju. Skloni ste sumnji u sopstvene ciljeve i ambicije. Ne dozovolite da vas to obori. Sve je daleko bolje nego što se vama čini. Prihvatite činjenicu da danas sve preuveličavate, a sve što radite, radite najbolje što možete. Izađite večeras i zabavite se!

RAK

LAV

Intuicija vam je danas posebno izražena. Ovo nije dan kada treba da se okružite bolesnim ili depresivnim ljudima, jer ćete verovatno upiti njihovo mentalno stanje i sebi pokvariti dan. Ovo je dan kada treba da završite započete projekte, koje ste do sada odlagali.

DEVICA

VAGA

Da li ste se pitali do sada da li se bavite pravom profesijom? Razočaranje na jednom životnom polju moglo bi da izazove razmišljanje i o promeni karijere. Možda je to pravi put kojim treba da krenete, a možda ne. Sagledajte sve činjenice i dostupne informacije; preispitajte svoje srce, ali sačekajte nekoliko dana pre nego što donesete odluku.

ŠKORPIJA

Nepovoljne vesti koje ćete dobiti mogle bi da vas uznemire i malo deprimiraju. Takođe, poželećete da se povučete i sklonite ali to neće biti baš najbolje ideja. Pozavršavajte svoje obaveze jer će to biti najbolja terapija za emotivnu situaciju u kojoj se nalazite. Dakle, ako postoji projekat o kome treba da razmislite onda je to upravo ovaj dan.