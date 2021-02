Astrolog za Pink.rs otkriva kada se završava PANIČNA BORBA SA KORONOM! Pored lepih, ima i LOŠE VESTI - NJIMA SE NE PIŠE DOBRO

Astrolog Velimir Remić, čije se prognoze uvek ostvaruju, za portal Pink.rs otkriva kakva godina nas čeka na ličnom, ali na globalnom planu.

Nakon teške i prestupne 2020. godine koja je čovečanstvu donela iskušenja u vidu biološkog rata zvanog “Koronavirus” ulazimo u izazovnu godinu u kojoj će strah kod ljudi iščeznuti jer je protekla godina nosila simboliku Jarca, planete Saturn ali i numerološke četvorke koja ukazuje na otežanja, nevolje, bolesti i globalnu nestabilnost.

U 2021. biće nam svima psihološki mnogo lakše jer smo iza sebe ostavili prestupnu i pretešku godinu. Ne kažem da će neko čarobnim štapićem napraviti čudo i sve vratiti u normalu, ali osetiće se značajno rasterećenje i to pogotovo od maja meseca kada numerološki počinje jedan novi ciklus.

Sa aprilom bismo trebali završiti paničnu borbu sa virusom jer bi stručnjaci tada mogli da najave lagani izlazak iz mračne zone u kojoj se tako dugo nalazimo. Očekujem normalizaciju putovanja, letovanja, ekspanziju turizma i punjenje kasa nakon preteške i propale prošlogodišnje sezone kojom skoro pa niko u svetu nije bio zadovoljan.

Bejbi bum u Srbiji

Horoskop Srbije za 2021. ukazuje da će naša zemlja biti suočena sa porastom nataliteta, pa će u mnogim gradovima biti zabeležen bejbi bum. Država će ulagati u obrazovanje, infrastrukturu ali i u sela koja će lagano početi da se oporavljaju jer će sve više mladih iskorišćavati subvencije države u vezi sa povratkom u sela i na napuštenja imanja. Nacija će biti mnogo opuštenija i optimističnija u odnosu na pretešku prošlu prestupnu godinu. Sve će biti daleko bolje i pozitivnije i mogu slobodno reći da se u skorije vreme neće ponoviti onako teška godina. Srbi će u 2021. više putovati, ali i ulagati u svoje obrazovanje. Naši đaci ostvariće fenomenalne rezultate na takmičenjima. Deca koja budu rođena ove godine biće genijalna i natprosečno inteligentna. Rodiće se mnogo budućih naučnika, sportista, govornika, spikera, učitelja ali i programera, humanitaraca, pilota i sveštenika.

Pred Srbijom je godina značajnog oporavka, napretka ali i ugleda na međunarodnoj sceni. Moguće je da predsednik Srbije dobije neko značajno priznanje ove godine. Italija i Rusija mogle bi investirati u Srbiju u 2021. godini. Apeluje na građevinske radnike i njihove nadređene da budu oprezni prilikom kopanja zemlje te da detaljno pregledaju teren uređajima koji mogu da detektuju mine ili zaostale bombe iz davno završenih ratova i bombardovanja. Moguće je da će radnici pronaći neke avionske bombe duboko u zemlji i tu treba da budu maksimalno oprezni.

Ova godina biće odlična i za srpske sportiste. Slede velika ulaganja u izgradnu stadiona i sportskih terena širom zemlje. Tranzitni Jupiter će od maja 2021. biti u Ribama u polju zdravlja naše države pa eto velike pobede nad virusom. Jupiter iz Riba ima ukazuje i na saradnju sa Rusijom koja je u genetskom horoskopu predstavljena znakom Riba, tako da ćemo imati veoma intenzivnu podršku pa čak i zaštitu Rusije u skoro svim segmentima. Naredna 2022. donosi još jače povezivanje sa istoimenom zemljom.

Srbija će i ove godine ostati bez slavnih glumačkih imena

Kina će veoma brzo napredovati kako ove tako i naredne godine. Njima sledi ogromni ekonomski napredak koji će ugroziti Ameriku, te će zbog toga situacija između te dve zemlje biti na ivici vojnog sukoba. Nameštaju se opasni aspekti između Kine i Amerike. Srbija će tu dobro balansirati i veoma je dobro što smo vojno neutralni za sada, jer globalna situacija nije ni malo naivna.

Nažalost, Srbija će i ove godine ostati bez slavnih glumačkih imena, a velikih problema biće na estradnoj sceni. Neki pevači će se povući i pokrenuti privatni posao, a mnogi od njih biće na ivici egzistencije. Tabloidi će objavljivati šokantne priče o javnim ličnostima, njihovim dugovima, ali i o tome kako zarađuju pare u vreme pandemije koja je ojadila svet u ekonomskom smislu. Uslediće žestoki pritisci na Republiku Srpsku ali i na Kosovo i Metohiju.

Republika Srpska će biti primorana da ozbiljno razmisli o vraćanju oduzetih dejtonskih nadležnosti jer će preglasavanja u Sarajevu biti nepodnošljiva, a Dodik revoltiran. Saturn je u Vodoliji bio i u vreme ratnih sukoba u BiH, a sada je takođe Saturn u znaku Vodolije sve do marta 2023. godine, ali to ne znači da će biti rata, ali velike krize da. Saturn su Srbi, a Vodolija je separacija – nezavisnost pa će sve ići ka odvajanju Srpske od BiH. U tome će imati podršku hrvatskog naroda koji će obnoviti Herceg Bosnu. Tome u prilog ide i činjenica da je sa radom otpočela Radiotelevizija HB. Migranti će se u Federaciji BiH divljački ponašati. Vidim zapaljene kampove, pojedinačne deprotacije, hapšenja, a aspektovana je u pucnjava. Ponovo će biti napeto i opasno na granici BiH i Hrvatske zbog migrantske krize. Novi visoki predstavnik u BiH neće biti naklonjen Srpskoj i možemo da očekujemo još veće pritiske i kazne i to daleko neprijatnije od onih koje je sprovodio odlazeći Valentin Incko. BiH preti raspad.

Pobune u svetu

Istorijski događaji nam se ciklično ponavljaju, tako da će 2021. ali i 2022. svet biti suočen sa masovnim revolucijama. Ljudi će se pobuniti jer neće želeti da budu pod ključem unutar četiri zida. Na svim meridijanima izbiće nemiri, pobuna i blokada institucija. Kvadrat Saturna i Jupitera iz Vodolije i Urana iz Bika biće veoma moćan tokom 2021. godine te će se čak tri puta ponoviti i doprineti svetskoj revoluciji. Kvadrat Saturna i Urana imali smo i u periodu od 1929. do 1931. godine u vreme “Velike depresije” kada je svet bio suočen sa ekonomskom krizom, otpuštanjem radnika nakon čega je zavladala glad. Plašim se reprize tog scenarija s tim što će moćnici ovog puta u eri modernih tehnologija pokušati sve to sprovesti u delo kako bi ljude primorali da prime pečat antihrista na šta ne smeju da pristanu ni pod pretnjom bilo kakvih ucena i konsekvenci. Tri kritična perioda za ceo svet u 2021. su 17. februara, 15 juna i 24. decembra odnosno ceo februar, juni i decembar kada će Saturn i Uran biti u jakom i opasnom kvadratu.

Kvadrat Saturna iz Vodolije i Urana iz Bika ukazuje na finansijske potrese koji mogu početi naglim padom na berzama, dok će američki dolar biti sve slabiji što će direktno uticati i na ekonomije država koje su povezane sa SAD-om. U Americi će biti strašno. Već sada ima mnogo gladnih i svakog dana sve je više onih koji ostaju bez posla i traže pomoć države. Nažalost, biće mnogo samoubistava u svetu, a u Americi posebno jer će ljudi biti u panici zbog otkaza koje će dobijati, ali i nemogućnosti da vraćaju velike kredite koje su uzeli. Saturn predstavlja Afroamerikance, a Uran je revolucija. Loš aspekt ove dve planete ponovo će pokrenuti nemire i proteste crnačke populacije u SAD posebno od sredine februara pa na dalje, potom tokom leta, a onda i na izmaku ove proste 2021. godine.

Globalisti će pokušati da ukinu papirni novac nudeći prelazak na digitalnu valutu kojoj neće moći da pristupe oni koji nisu čipovani. Oni nas smatraju beskorisnim izjelicama te planiraju globalno porobljavanje koje im neće uspeti ako svi budemo digli glas protiv Novog svetskog poretka. Naredne dve i po godine donose velike probleme avio kompanijama. Saturn kvadrat Uran ukazuje na bankrot poznatih avionskih prevoznika, a neki će biti primorani da otpuste veliki broj radnika na aerodromima. Satanski poslušnici žele da uslove putovanje avionom primanjem vakcine. Ljudi se moraju probuditi – osvestiti i shvatiti da se globalisti hrane strahom i da pasivnim posmatranjem ovog svetskog maltretiranja ne možemo pobediti. Jedini put je kolektivna pobuna. Budite hrabri i kažite NE!

Zbog globalno teške situacije doći će i do porasta cena na tržištu nekretnina. Otkako se pojavila Korona na prostoru Balkana ljudi su počeli masovno da kupuju seoska domaćinstva, a sve je više i naših ljudi koji se vraćaju iz inostranstva. Savetujem svima da se što više osamostale i da se vrate selu, proizvodnji organske hrane i nezavisnom življenju. Život u stanovima biće nepodnošljiv. Blago onima koji imaju svoju kuću i plodnu zemlju. To čuvajte ko oči u glavi.

Bajden odlazi sa funkcije predsednika SAD

Saturn u Vodoliji je slika starijih lica odnosno penzionera i državnih Fondova za socijalno zbrinjavanje i penzionisanje ljudi. U toj oblasti biće restrikcija i problema širom sveta u naredne dve i po godine. Otvaraće se rupe u zemlji, gutaće puteve, ulice, cele četvrti, a delovi pojedinih gradova u Americi mogu biti progutani odnosno nestati kroz potonuće u zemlju. Izbori u Americi nisu bili regularni, a gledajući horoskop Džoa Bajdena, aspekti ukazuju na ozbiljne zdravstvene probleme. Ja njega ne vidim na sadašnjoj funkciji u bliskoj budućnosti. Americi prete građanski nemiri i finansijski kolaps. U problemu će biti i Kanada iz koje će sve više bežati naši sunarodinici koji će se vraćati u otadžbinu.

2021. godina može doneti vrlo opasne situacije zbog američkih provokacija u Južnom kineskom moru. Vidim vojne brodove i nosače koji plove i situaciju dovode do usijanja. Rusija će se angaživati kao mirovni posrednik ali Kina se ozbiljno priprema za globalno sukobljavanje jer je svesna ko joj je neprijatelj i ko želi da je uspori u procesu preuzimanja svetskog trona. Nestabilno će biti i na relaciji Severna i Južna Koreja. Kim Džong Um može imati zdravstvenih problema ove i sledeć godine.

Rusiji prete demonstracije koje se već sada dešavaju, ali zver ne miruje i podsticaće opozitne ruske političke snage na bunt protiv Putina koji je rođen znaku Vage i koji će imati dosta dobre aspekte u ovoj godini, dok mu ozbiljnija kriza dolazi u susret od marta/aprila 2022. godine. Ruska Federacija imaće problema sa avionskim i železničkim nesrećama, zemljotresima ali i vulkanskim erupcijama. Kurilskim ostrvima preti cunami, a loše vesti mogu stići i sa Kamčatke koja je čuvena po vulkanskim erupcijama. Moguća je pojava pravoslavnog čuda u Rusiji u vidu mirotočenja ili krvotočenja ikona, javljanje svetaca, a očekujem da se nešto duhovno moćno desi preko moštiju Svetog Nikole, njegove ikone ili će se projaviti čudesna pojava u crkvama i manastirima koji su posvećeni istoimenom svecu. Sve navedeno se može desiti 2021. ili 2022. godine. Sledi procvat hrišćanske duhovnosti od maja do kraja jula 2021, kao i tokom cele 2022. godine.

Velimir Remić, antiglobalista, pisac i prognostičar Mundane astrologije