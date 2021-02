SVAĐAJTE se sa VODOLIJOM, ona će sve brzo zaboraviti! Evo kakvi su drugi znaci kada su BESNI

Tucite se sa Ovnom, vređajte Bika, ali nikada ne ulazite u raspravu sa Blizancima!

Ovan

Ovan kao vatreni znak burno reaguje. NJegov vladar je Mars. Ima izražen ego i na svaku opasku ima burnu reakciju. Ima mali prag tolerancije. Odmah reaguje , ljuti , ide mu "para na uši" ali isto tako brzo spusti loptu, odljuti se i zaboravi na sukob. Taj "sukob" često i nije sukob ali ga on tako doživljava.

Bik

Bik je zemljani znak. Krasi ga velika strpljivost i nikada neće reagovati na prvu loptu. Veoma često ga ljudi doživljavaju kao flegmu. To donekle i jeste tako. Ali kada Biku mašete crvenom maramicom ispred očiju i kada izazovete njegovu njadublju reakciju tada je najbolje da niste u njegovoj blizini. Pretvara se u pravog razjarenog Bika koga je nemoguće zaustaviti.Najbolje je da nikada ne proveravate njegov prag tolerancije.

Blizanaci

Blizanci su vazdušni znak. NJih vodi komunikacija. Ako ga iznervirate on će vam se recima suprotstaviti. I tada svako naspram njega je nemoćan. On tačno zna šta i kada treba da kaže. Logički zaključiju stavri pa će tako na neki način voditi racuna da svađa ne ugrozi njegovo dostojanstvo.

Rak

Rak je vodeni znak. NJegove reakcije na sukob se uvek desavaju u njemu samom. On gotovo da nema reakcije. Pre će prećutati, zadržati sve u sebi i ponekad kada se ukaže prilika on će vam reći sta ga je iznerviralo. Tugu bes, ljutnju drži u sebi i ti ga može pojesti iznutra. Ima oklop oko sebe i čini se da je jak, zaštićen. To svakako nije tako.

Lav

Lav je vatreni znak. Za razliku od drugih vatrenih znakova on ima "umereno" burne reakcije. Veliki je egocentrik i on u princupu ne voli da se svađa. To može da ugrozi njegovo dostojanstvo, ponos. Kao da mu je to ispod časti. Međuti, kada krene u rasparavu tada sagovornika pobija jakim argumentima i u najvećoj raspravi on nikada ne gubi glavu. Dostojanstveno se okrene i ode. On je rekao šta je imao.

Devica

Devica je zemljani znak. To je znak koji gotovo da nema raspravu. NJegov um mu ne dozvoljava da se svađa. Bes i ljutnju će zadržati za sebe. Ako se desi da se upusti u svađu nikada neće sagovornika uvrediti, poniziti. Psovanje kod njega ne postoji. Ako se i desi da uvredi odmah će vam uputiti izvinjenje.

Vaga

Vaga je vazdusni znak. NJega krasi diplomatija. On nema sukob . On ima razmenu misljenja. Tako Vaga dozivljava svađu. Ne postoji sansa da ga neko uvede u burne rasprave. Odmah spusta loptu i rasparvu dovodi na kulturni nivo komunikacije. Ako ga neko ne postuje ili uhvati pogled "ispod oka" momentalno se kulturno okreće i odlazi.

Škorpija

Škorpija je dubok, emotivni znak. Veliko je zlopamtilo. NJegove reči su oštre kao mač, neće birati reći da vas povredi i uvek pogodi u centar tamo gde je sagovornik najosetljiviji. Ima izrazenu intuiciji i zna da je koristi. Kako za lepe tako i za jako "ruzne" stvari. Oseca covekovu slaobst i svim svojim bićem se usresredi da ga tu pogodi. Naravno, Škorpija nikda neće napasti prva ali ako je izazovete loše vam se piše.

Strelac

Strelac je vatreni znak. Moralista je i uvek gleda širu sliku. Uvek kaže šta misli i kada ga iko pita. NJegove reči su iskrene, ali ponekad druga strana ne želi da ih čuje. Tada se dešava svađa. U tim momentima on će pokušati bez teških i oštrih reci da objasni tu njegovu "širu sliku" zašto je nesto rekao. Ima i drugu stranu kada u besu zna da polupa stavri a ponekad i da opsuje. Nije zlopamtilo. Brzo zaboravi svađu.

Jarac

Jarac je zemljani znak. Voli da je u pravu, disciplinovan je i uvek zna gde mu je mesto. Isto to misli i za sagovornika. Ukoliko dođe do svađe on će na pragmatičan, hladan način da postavi sagovornika na svoje mesto. Posto je racionalan često je u pravu. Koristi jasne i precizne reči i ne pokazuje u svađi emocije. Ako se jednom naljuti on odlazi i zauvek vas je precrtao u životu.

Vodolija

Vodolija je vazdušni znak. Ume da se svađa ali sve brzo zaboravi. Reakcije su najburnije kada neko pokuša da joj oduzme slobodu ili da neko ospori da je njena namera bila dobra. Tada se budi vulkan u njoj. Posle svađe koja je jako iscrpi povlači se u sebe i tuguje. Jer ona ne voli rasprave.

Ribe

Ribe su vodeni znak. Imaju tanane emocije. One su u stvari čista emocija i zato sve što im neko kaze one shvataju lično i tada se dure. Ne žele doslovno da se svađaju. Posle svađe pada u depresiju, tugu .Imaju empatiju i jako dobro osećaju emocije drugih ljudi.