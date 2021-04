PREZIRU LAŽ I OGOVARANJE: Ovo su dva ubedljivo najiskrenija znaka zodijaka!

Ako vam je potreban neko ko će vam bez oklevanja reći istinu, ma koliko ona teška bila, pozovite njih

Neki ljudi jednostavno ne znaju da lažu, to im nije u genima. Osobe rođene u ova dva horoskopska znaka će vam u vek reći istinu, ma koliko ona gorka bila. Kod njih je jedina opcija istina.

Ovan

Mnogi od nas se u nekom periodu života služe lažima, barem onim belim, ali to nije slučaj sa Ovnovima. Oni se ne ustručavaju, ono što misle, to će vam i reći, bez uvijanja. Sa njima uvek znate na čemu ste. Ovnovi znaju da je istina najmoćnija sila. Ukoliko vam treba neko ko će realno sagledati vašu situaciju i reći vam šta zaista misli, u tom slučaju pozovite Ovna. Njegovu iskrnost do srži objašnjava uticaj Marsa pod kojim se nalaze, kažu astrolozi.

Stelac

Strelčevi su otvorena knjiga, ono što vam kažu, to je i najtačnija istina. Oni su tragači za istinom. Jupiter, planeta optimizma i iskrenosti, ujedno ima i najveći uticaj na Strelca, pa zato ove osobe jednostavno ne umeju da izgovore laž. Preziru sve one koji skrivaju i uvijaju istinu. Oni nemaju ni najmanji problem da izgovore sve ono što im je na umu.

Autor: Pink.rs