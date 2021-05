Da li ste među njima - ovi horoskopski znaci se BOGATO UDAJU

Astrolozi su došli do zanimljivih otkrića i uspeli su da identifikuju četiri horoskopska znaka pod kojima se rađaju najbogatiji ljudi.

Ako sami nisu bogati, najčešće se venčavaju sa bogatim ljudima

Lav- Lavice su prave kraljice! Kod njih ide i jedno i drugo. Ulažu u sebe po pitanju obrazovanja, karijere kao i fizičkog izgleda. Isto to traže i od partnera, uspeh, moć, novac. One savršeno znaju da uvećaju svoje bogatstvo. Materijalisti su ali isto tako kada one zavole zavole lavovski. Odane su i verne supruge i divne majke. Od muškarca traže podršku kako finasijsku tako i emotivnu . Vraćaju istom merom ako ne i više.

Devica- jedne od najmudrijih žena horoskopa. Imaju precizne i jasne misli, nikada ne reagiju na prvu loptu. Precizno i staloženo biraju partnera. Velike su radilice pa traže istog takvog partnera. Device ne vole rasipnike, traže supruga sa istim pogledom na svet. To možda i nije njihova najveća ljubav ali su kroz život naučile da je finasiska sigurnost jednako ljubav. Možda zvuči surovo ali je tako.

Rak- Račice su esencija doma i porodice. Kao i Device na prvo mesto stavljaju novac. Traže muškarca i nalaze ga koji im može dati finasijsku sigurnost i tada one prave prave porodično gnezdo. Novac nikada ne troše na površne stvari već na dom, i na decu. Unapred razmišljaju o njihovom školovanju i budućnosti. Račice ne razdvajaju ljubav od novca. To uvek ide jedno sa drugim.

Škorpija - duboka , jaka i strastvena žena. Muškarca bira po intuiciji. Nepogrešivo oseća njegovu moć. Za razliku od Lava i Device ona će dati šansu muškarcu koji i nije materijalno stituiran i moćan . Zašto? Zato što ona intuitivno zna kako da napravi moćnog i uspešnog muškarca. Ona je u ovoj priči VRAT a muškarac GLAVA. On se okreće kako ona kaže. Pravi je srećnik taj muškarac koga Škorpija odabere za supruga. Novac, moć i uspeh im sleduje!