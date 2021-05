Merkur počinje svoj retrogradni hod u Blizancima: Ova 4 znaka doživeće pravu emotivnu buru

Čak i ako vas ne pogađa lično, uticaće na mnoge ljude u vašem okruženju.

Merkur kreće retrogradnim hodom kroz Blizance 29. maja i taj aspekt će trajati sve do 22. juna, a ovaj aspekt naročito će na emotivnom planu osetiti četiri horoskopska znaka.

Njima će ova nebeska konstalacija vratiti u život staru ljubav za koju su mislili da su se s njom davno pozdravili.

Predstavnici ta četiri znaka Zodijaka za vreme ovog aspekta ponovo će otvoriti svoja vrata i srce za neke koji su davno izašli iz njihovog života.

Ili su bar oni bili ubeđeni da je to tako...

Bik

Za predstavnike ovog znaka retrogradni Merkur u Blizancima mogao bi da donese neobične i potpuno lucidne situacije.

Bikovima se vraća neko iz prošlosti za koga smatraju da ne žele da ga vide više ikada u životu.

Koliko god da se tome opirete, vratiće vam se bivši partner i ostaće uz vas sve dok ga se ponovo ne rešite, odnosno ne prekinete tu vezu.

Vratiće vas u prošlost i naterati da naučite lakciju koju su ste propustili.

Ako ste sigurni da želite tu osobu u svom okruženju zaključajte vrata i srce, jer onaj ko vam se vraća nije dobar za vaš ljubavni, a ni lični život, ali ni za vaše samopouzdanje i napredak.

Ukoliko vam nađe slabost, pa tu osobu ponovo pustite u život, gledajte da kada sve ovo prođe i kada se iste otarasite da to zaista bude zauvek.

Lav

Retrogradni Merkur vam budi neka stara sećanja i ne možete da izbacite neku osobu iz prošlosti iz glave.

Pitate se šta se s njima desilo, šta sada radi, gde je i počinjete da vodite bezazlenu istragu o toj osobi po društvenim mrežama.

Ono što ste otkrili učiniće vas još znatiželjnijim i pokušaćete na sve načine da pošaljete neki signal bivšem partneru.

Vi ste osoba koja se vraća u nečiji život tokom ovog aspekta, ali ste skloni da okrenete priču i da kažete da je taj neko zapravo potražio vas.

Vaš snažni lavovski ego vas tera na to, ali ćete shvatiti da kontaktiranje ove osobe iz prošlosti nije dobar izbor, jer ćete biti odbijeni.

Vodolija

Vi ste neko ko lako održava odnose sa svim svojim bivšim partnerima.

Uvek pokušavate da izbegnete neprijateljstvo i loša osećanja koliko je god to u vašoj moći.

Vaš životni princip je da sa onima koje ste nekada voleli zauvek ostanete prijatelji, što vam uglavnom i polazi za rukom.

Ali postoji jedna osoba ​​koja nikada nije prihvatila da ste samo prijatelji i koja nikada nije pristala da vas pusti.

U toj osobi retrogradni Merkur će podstaći želju da vam se vrati u život.

Ta osoba ni sama ne zna kako i zašto, ali odjednom je, zbog zabune koju je izazvao retrogradni Merkur, dobila potrebu da se vidi sa vama i kaže vam sve ono što joj je na srcu godinama.

Ono što neće razumeti je da vi ne želite da se vratite u prošlost i da ponovo imate bilo šta s njim ili njom, jer ste verovatno već u srećnoj vezi s novim partnerom.

Ribe

Vaše karte otkrivaju da ćete biti okruženi ljubavlju i srećom u narednih nekoliko nedelja. Iako vam se to čini kao blagoslov, to takođe može probuditi stare emocije, što će dovesti do podsećanja na bivše ljubavne veze.

Osoba koju godinama želite da izbegnete po svaku cenu, će biti upravo ta osoba koja će se iznenada ponovo pojaviti u vašem životu.

Možda u početku neće primećivati nikakve znakove koji bi mogli da upute na određenu personu, ali ne zavaravajte se - može biti iza svakog ugla.

Najbolje što možete da uradite je da ih u potpunosti igrnorišete i tako sačuvate svoj mir.