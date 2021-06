Ovaj HOROSKOPSKI ZNAK ne traži ljubav, nego svoju kopiju

U danima smo kada se tranzitno Sunce kreće kroz znak Strelca, a to je lepa prilika da se osvrnemo na to kako se ovaj znak slaže sa ostalima.

Strelac je šarmantan i pričljiv, ali ne i nametljiv. Ima dar da uspostavlja komunikaciju sa različitim ljudima. Može se reći da je tolerantan, a zaljubljuje se u osobu u kojoj prepozna mentalnu ravnopravnost. Drugim rečima, ne privlači ga suprotnost, već naprotiv, traga za svojom kopijom.

Sa Ovnom - veseli su i bezbrižni. Retko se svađaju jer Strelac izbegava konflikte. To Ovnu daje iluziju da je on taj koji vodi glavnu reč, što ga dodatno stimuliše. Često menjaju posao i mesto boravka.

Sa Bikom - budući da Strelac nije tip koji se nameće, veza sa Bikom može da uspe. Bez obzira na neozbiljnost i prividnu površnost Strelca, Bik će ovu vezu doživeti kao pravo osveženje.

Sa Blizancima - uživaju u zajedničkim interesovanjima. S jedne strane, Blizanci barataju gomilom informacija ali se u njih ne udubljuju, a s druge strane, Strelac u čijoj je misaonoj dubini Blizanac, donosi mnogo koristi. Retko ulaze u brak.

Sa Rakom - trude se da se sporazumeju i pronađu zajednički jezik, ali to im teško polazi za rukom. Ovo je veoma retka astrološka kombinacija u partnerskim odnosima jer je seksualna energija između njih ravna nuli.

Sa Lavom - odlično prevazilaze sva moguća iskušenja, kao što su ljubomora i sujeta. Odnos je pun topline u čemu prednjači Lav. Strelac je spreman za saradnju, pa će bez poteškoća korigovati eventualne problematične osobine koje Lavu mogu da zasmetaju.

Sa Devicom - ovo je kombinacija koja obećava dobro prijateljstvo. Interesovanja nisu suprotna, pa je to dobra podloga za kvalitetno druženje. Ipak, erotski se ne privlače previše, naročito ukoliko je u pitanju tipična Devica, zakopčana do grla. To lepršavog Strelca odbija i hladi.

S Vagom - borac za pravdu, s jedne strane, i istraživač dubine smisla života, s druge, stvoriće odnos koji će nadaleko zračiti skladnošću i vedrinom. NJihova lepršavost može biti ugrožena jedino u odnosu prema domu jer, koliko je Vagi toplina doma baza za sve u životu, toliko je za Strelca miris daljine večni izazov da odleprša.

Sa Škorpijom - ovo su neusklađene prirode. Teško postižu minimum saglasnosti ili kompromisa kako bi opstali. Različito doživljavaju svet oko sebe. Seksualna privlačnost je na početku solidna, ali, s vremenom i to nestaje. Iz veze oboje izlaze ozlojeđeni.

Sa Strelcem - žive jednostavno, bez preteranih opterećenja i udubljivanja u nevažne probleme. Izgledaju kao dva putnika koji putuju kroz vreme tragajući za duhom i smislom. Dobar odnos može ugroziti loš aspekt Jupitera.

Sa Jarcem - jedan vuče, drugi koči. Strelac ne može dugo da se zadrži na jednom mestu, a Jarcu je teško da se pokrene. Strelca izluđuje Jarčeva tvrdoglavost koju ovaj ispoljava po svaku cenu. Ako su Jupiter i Saturn međusobno loše položeni, ova veza će biti obeležena borbom dva sistema vrednosti u kojoj niko ne pobeđuje.

Sa Vodolijom - dva nemirna duha. U stanju su da provedu sate u diskusiji koja nekada nema nikakvog smisla. Nisu zainteresovani za stavove okoline, sve dok oni pronalaze smisao u svom odnosu. S obzirom na to da nisu vezani za kuću, ovakva veza obično ne uspeva ukoliko se od početka natovare obavezama koje nosi potomstvo i domaćinstvo.

Sa Ribama - iako im je Jupiter zajednički vladar, suštinski, ovde se radi o dve potpuno različite prirode. Dok je Strelac taj koji grabi za informacijom i znanjem, Riba romantično živi u mistici i snovima. S obzirom na to da Ribe mogu biti preosetljive, Strelčeva preterana direktnost može ovu vezu uvesti u propast, čak i pre nego što je stvarno otpočela.

Autor: Pink.rs