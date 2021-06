NAJOKRUTNIJI ZNAKOVI ZODIJAKA! Više uživaju u tuđoj PATNJI nego u svojoj SREĆI

U modernom svetu, sve je više ludi koji iz nas crpe energiju i "hrane" dušu činjenicom da drugima ne ide najbolje.

Astrolozi kažu, da se ovakvi ljudi, "energetski vampiri", njačešće rađaju u ovim horoskopskim znakovima:

Strelac

Na prvi pogled izgledaju ljubazno, ali to je samo njihova maska. Strelac nikad neće propustiti priliku da izvuče ono što mu treba od neke osobe. Vešti su manipulatori i koriste ljude kako bi stigli do zacrtanih ciljeva. On će vam postati najbolji prijatelj, zatim će od vas uzeti ono što mu treba, a onda će vam okrenuti leđa i više vam se neće javiti.

Jarac

U ovom znaku rađaju se ljudi koji svima zavide na uspehu. Oni vole da šire priče o drugim ljudima i uživaju u tuđoj patnji. U krvi im je da ponižavaju druge osobe i često misle da su u pravu i da nemaju nijednu manu. Kada vam je loše u životu, Jarac će se uvek naći u blizini da vam dolije so na ranu.

Blizanci

Blizanci često nesvesno ispadnu loši. Oni zahtevaju od drugih pažnju, ali kada se neko njima blizak nađe u nevolji, ne umeju da budu podrška. Oni nisu toliko zavidni, koliko ne umeju da budu uteha i rame za plakanje. Oni jednostavno ne znaj šta su odgovornost i obaveze. Povrediće vas, a onda će se ponašati kao da se ništa nije dogodilo.

Lav

Predstavnici ovog horoskopskog znaka jednostavno vole da pokvare život onome ko im je stao na žulj. Oni su majstori osvete, to rade smišljeno i planski. Vrlo lako gube živce zbog tuđeg uspeha, ako nekoj osobi ide dobro, ona odmah postaje glavni neprijatelj Lavu. Predstavnici ovog znaka imaju potrebu da uvek budu ispred svih, na vrhu i u centru pažnje, pa često osećaju ljubomoru i bes zbog tuđih uspeha.

Škorpija

Oni uživaju da uništavaju život ljudima, bez posebnog razloga, jednostavno uživaju u činjenici da neko pati. Čak i ako budu otkriveni, naći će mnogo razloga da se opravdaju, ali nikada ne priznaju svoju krivicu.

Autor: Pink.rs