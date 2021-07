VENERA U DEVICI DONOSI SJAJNE PRILIKE U LJUBAVI: 3 znaka će uživati, ali će pre toga morati da urade 1 stvar!

Venera ulazi u znak Device, a počevši od 21. jula, ovaj period donosi sjajne prilike u ljubavi za tri horoskopska znaka!

Venera, planeta ljubavi, ulazi u znak Device 21. jula. Doneće nam zadovoljstvo i harmoniju u vezama, ali posebno dobre prilike u ljubavi imaće tri horoskopska znaka.

Bik

Moguće je da ćete u ovom periodu biti promenljivog raspoloženja, ali to će biti uglavnom zato što shvatate da vam treba neka promena, akcija. Čak i ako budete imali neke negativne misli, one će vas pokrenuti na promenu, na sledeći korak, a to će se uglavnom ticati rešavanja nekih postojećih problema u vezi.

Želite da ostanete u vezi, ali morate da rešite ono što vas tišti već neko vreme. Možda to čak i nije neki veliki problem, možda je rešenje vrlo lako, ali za vas je najteži deo – suočavanje sa partnerom. Dobra vest je da ćete uspeti da rešite sve nesuglasice u ovom periodu, ako budete verovali partneru, i on vama. Iskoristite uticaj planete ljubavi, rešite to što imate i uživajte u vezi.

Devica

Nije iznenađenje da će Venera u Devici dosta uticati na ljude rođene upravo u ovom znaku. Želite istinu od partnera i želite da govorite partneru istinu, dakle, iskrenost u vezi. Ne vidite više poentu prećutkivanja ili skrivanja nečega. Ukoliko je vaš partner skrivao nešto u sebi, u ovom periodu ćete uspeti da "izvučete" reči od njega, a to će preporoditi vaš odnos.

Jarac

Osobe rođene u znaku Jarca su inače perfekcionisti, žele uvek samo najbolje i ne pristaju na manje od toga. Ono što je interesantno je da to kod vas zaista "prolazi", jednostavno privlačite to što želite i to će vam sada doneti sreću u ljubavi.

Potrudićete se da i vi doprinesete poboljšanju odnosa sa partnerom, čak i ako to podrazumeva "prebiranje" po nekim ne baš prijatnim situacijama iz prošlosti. Vama je povremeno potrebno da "pretresete" svoje emocije, kao da se na taj način resetujete i onda nađete način da stvari funkcionišu, i to će vam i ovog puta doneti harmoniju u vezi.



Autor: Pink.rs