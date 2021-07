Kako se muški znakovi Zodijaka ponašaju kada se zaljube: Bik obasipa luksuzom, Ovnovi idealizuju

Kada im se neki muškarac dopadne, većina žena vreme provodi u razmišljanju da li i on oseća isto

Muškarci su spremni na mnogo toga kada se iskreno zaljube. Često njihovo ponašanje ide na sopstvenu štetu, ali isto tako nekada i "urodi plodom."

Nisu svi muškarci isti, svi oni na različite načine pokazuju ljubav. Jedni nisu vešti na rečima, ali zato poklona i iznenađenja nikada ne manjka, dok su drugi pravi laskavci i znaju kada je pravo vreme da kažu pravu stvar.Žene uvek na početku ljubavne veze zanima kako će se muškarac ophoditi prema njima i na kakve je sve ludosti spreman zbog ljubavi, ali to takođe mnogo zavisi od horoskopskog znaka u kojem je rođen.

Ovan

Ovnovi idealizuju voljenu osobu očekujući od nje zaista nemoguće stvari, ali ovakvo ponašanje je prisutno samo u početku ljubavnog odnosa. Ovan će imati obilje planova, ideja i sadržaja za vaše sastanke, kojima će vas zasipati nemilice. Želeći da vam se pokaže u svom sjaju čoveka od akcije i organizatora, pozvaće vas na romantični vikend već posle prvog sastanka.

Nemojte se uplašiti od njegovog entuzijazma, ali sačekajte da vidite hoće li ga tako raspoloženje držati i posle nekoliko sastanaka.

Bik

Muškarac rođen u znaku Bika svoju naklonost izražava isključivo kroz poklone i pozive na romantične večere. Kada se ovaj horoskopski znak zaljubi, on devojku koja mu je ukrala srce obasipa skupim poklonima i vodi na skupe večere uz neko dobro vino.

Blizanci

Kada se muškarac rođen u ovom znaku zaljubi, to ćete lako prepoznati jer nećete moći da dođete do reči. Ali, to sve zbog toga jer želi da vas zadivi svojim zanimljivim pričama. Međutim, osobe rođene u ovom znaku Zodijaka su vrlo neozbiljne i lako gube interesovanje, tako da nikad ne znate na čemu ste. Ali, ako se zaista zaljubio u vas, on će vam to i reći - samo ne očekujte da vam bude dostupan svaki dan, po ceo dan, jer njegov avanturistički duh to neće trpeti.

Rak

Muškarac Rak važi za jednog od najemotivnijih i najvernijih znaka Zodijaka. Kada je zaljubljen, muškarac Rak postaje samo vaš i potpuno vam se predaje. On svoje emocije ne prikriva, vrlo je romantičan i spreman da vam učini sve što želite, samo da budete pored njega. Ako ga ne ohrabrite dovoljno, on će verovatno odustati. To mu je najveća mana, naročito kad mu je stalo - tada postaje preosetljiv i ako vas pozove na sastanak, a vi ga odbijete jer ste zauzeti, on će u tome videti vašu hladnoću i nezainteresovanost i uvrediće se.

Lav

Lavovi su uvek strastveni i harizmatični, a tako je i kada se zaljube, s tim što neće lako prepustiti svoj "plen". Ako vas Lav okarakteriše kao nešto svoje, nećete moći da se izvučete. Kada je muškarac Lav zaljubljen sve pršti od emocija i za njegovu ljubav svi moraju da znaju.

Devica

Device se uvek pretvaraju da su hladne i nezainteresovane, a zapravo su veoma emotivne. One možda neće odmah pokazati svoja osećanja, ali zato vole iskreno. Ukoliko želite da vam otvoreno kažu kako se osećaju - pitajte ih direktno, jer one to same neće reći.

Vaga

Vage su po prirodi neodlučne i često deluju ravnodušno. Ipak, kada se zaljube, zaista su mile, divne i spremne su da urade sve za vašu ljubav. Siguran znak da se dopadate muškarcu u znaku Vage i da se zaljubio u vas jeste pažnja koju vam konstantno poklanja. Prate je sitni neočekivani dodiri i izuzetna zainteresovanost za sve u vezi sa vama.

Škorpija

Kada se Škorpija zaljubi, onda je to nešto zaista veliko. Muškarac rođen u ovom vodenom znaku će želeti da zna sve o vama i njegovo srce pripašće samo vama. Takođe, računajte na to da će vas posmatrati iz prikrajka, a po njegovom senzualnom pogledu tačno ćete znati na čemu ste.

Strelac

Strelčevi su jako prijatni i zabavni, a dobar provod i pozitivno raspoloženje jako su im važni. A kada su zaljubljeni, njihov veseli stav naročito dolazi do izražaja. Oni će se potruditi da vam sa njima uvek bude zabavno i rado će osmišljavati razne aktivnosti u kojima ćete oboje uživati.

Jarac

Ovaj znak Zodijaka veoma teško izražava emocije i teško se vezuje za osobu. Ipak, ako je muškarac Jarac zaljubljen vi ćete to i znati, jer on stoji čvrsto na zemlji i jako je ozbiljan u svakoj sferi života. On definitivno ne igra ljubavne igrice - uključiće vas u svoj život do te mere da ćete imati utisak da ste od rođenja zajedno.

Vodolija

Vodolije se lako zaljubljuju i još lakše prepuštaju. Kada se muškarac Vodolija zaljubi, on je spreman da zbog vas ostavi sve i da se preseli na drugu stranu sveta. Ovaj znak Zodijaka je potpuno iracionalan kada se zaljubi i nema šta ne bi učinio za svoju izabranicu.

Riba

Ribe su vrlo osetljive i nežne u ljubavi, ali su svakako savršeni partneri. Želeće da sa vama dele sve, da o vama znaju sve, da stalno budete zajedno i radite romantične stvari u kojima ćete oboje uživati. Muškarac rođen u znaku Riba definitivno ne krije svoje emocije i iskazuje ih na najromantičnije načine.

Autor: Pink.rs