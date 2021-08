Ova TRI horoskopska znaka važe za NAJMIRNIJE BEBE, a jedan je NAJPLAČLJIVIJI od svih!

Od onih koje gotovo da ne primećujete u prostoru, do onih koje vam se čine da vrište 24/7. Od mirnog i tihog anđelka do istinskog đavolka.

Čak i bebe koje su blizanci i odgajane su na potpuno isti način, mogu da budu sušta suprotnost. Međutim, da li je moguće znati sa kakvom ćete bebom "imati posla" u odnosu na njen znak u Zodijaku? Ako je verovovati astrologiji, tri horoskopska znaka važe za najmirnije bebe, a jedan je najplačlljiviji od svih!

BIK

Detinjstvo je van svake sumnje najlepši period u životu jednog Bika. Šta drugo i možete da očekuje od nekog ko obožava udobnost i zaista zna da uživa u blagodetima koje su mu date. Bik je prizeman znak kojim vlada Venera, planeta ljubavi, povezanosti i održavanja mira. Iako Bik zna da bude poprilično uporan kada nešto želi, ako se striktno držite rasporeda na koji je navikao hranjenje, presvlačenje, maženje i uspavljivanje, bebe Bikovi vam neće praviti veće probleme.

VODOLIJA

Vodolije su vrlo mudre i od trenuka kada su je odvojili od vas presecanjem pupčane vrpce one deluje toliko samostalno da se ponekad pitate – čemu vi uopšte služite. Vodolija je društveni vazdušni znak kojim vlada Saturn planeta tišine, discipline i zrelosti. Nema sumnje u to da ćete se većinu puta pitati šta je u toj maloj glavici kada vas tako radoznalo posmatra a ne progovara ni reč. Imajte na umu da beba Vodolija prati svaki vaš korak i da iako ne traži posebnu pažnju ne voli da bude zapostavljena.

RIBE



Mnogi kažu da Ribe žive u svom svetu. Kada su bebe Ribice u pitanju, one bi mogle dobiti Oskara za najmirnije od svih. Bebe Ribe kao da ne vide poentu u plakanju. One su vrlo emotivne, jer sa njima vlada Jupiter planeta optimizma, i one znaju da će mama uvek biti tu. Ove bebice su u stanju satima da same sebe zabavljaju gledajući svoje prstiće. Bebica Riba se nikad neće probuditi uz vrisak, već će vreme nakon buđenja pre nego što se mama pojavi sa hranom, iskoristiti da osmotri svet oko sebe.

Ovaj znak im je sušta suprotnost:

BLIZANCI



Moguće je da plaču čak i dok vi ovo čitate. Radoznali po svojoj prirodi, Blizanci se u male zanimljive istraživače pretvaraju tek kada malo porastu. Dok su vrlo mali, i dok zavise od vas možete ih smatrati kraljevima suza. Merkur planeta komunikacije vlada Blizancima i oni zaista vole da koriste svoje – glasovne sposobnosti. Pre nego što izgovori svoje prve reči (a to jedva čeka) beba Blizanac će na sve moguće načine pokušavati da vam kaže šta želi i šta misli. Plač je jedan od tih načina. Ne zamerite im, oni samo imaju toliko toga važnog sa 6 meseci da vam kažu. Bebe Blizanci se ne plaše nepoznatih ljudi, ali se takođe ne plaše ni da pokažu od čega su sazdane. Uspavati bebu Blizanca je istinska umetnost, naročito ako je baš raspoložena da vam ne da mira.

Autor: Pink.rs